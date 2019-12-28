Неизвестный напал на АЗС в уральском городе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 дек - РИА Новости. Неизвестный напал на АЗС в городе Камышлов Неизвестный напал на АЗС в городе Камышлов Свердловской области и ранил охранника из оружия, похожего на автомат Калашникова, сообщил журналистам руководитель пресс-службы ГУМВД по региону Валерий Горелых.

Сообщение о происшествии поступило в полицию около 20.00 (18.00 мск) в пятницу.

"На голове злоумышленника был предмет, похожий на балаклаву, а в руках у него находился "ствол", по внешним признакам похожий на автомат Калашникова. Именно из него и был ранен охранник. Пострадавший доставлен в срочном порядке в больницу, где ему врачи оказывают необходимую помощь", - сказал глава пресс-службы полицейского главка.

По его словам, представители МВД опрашивают работников АЗС, устанавливают возможных очевидцев и сообщников злоумышленника. Возбуждено уголовное дело о разбое. Изъяты съемки с камер наблюдения, которые сейчас анализируются. Помимо этого, с места изъяты несколько гильз. Сыщики отрабатывают на причастность к преступлению людей, склонных к такого рода деяниям, а также ранее судимых и охотников.

Органы внутренних дел установили, что злоумышленник скрылся в сторону местного городского кладбища. Начальник регионального полицейского главка Александр Мешков направил в Камышлов дополнительную усиленную следственно-оперативную группу из Екатеринбурга для раскрытия преступления.

Точный тип оружия будет установлен по результатам экспертизы, куда направлена пуля для исследования.

"Не исключено, что нападавший был под влиянием каких-то препаратов, либо алкоголя, потому что вел себя достаточно дерзко, бесцеремонно, несмотря на наличие на АЗС посетителя. Сначала произвел один выстрел в потолок для устрашения продавца. Бросил сумку с требованием положить туда деньги. Открыл стрельбу на поражение по охраннику – вероятно, для того, чтобы не быть задержанным. Куш уральского гангстера составил порядка 17 тысяч рублей. Этих денег едва ли хватило бы, чтобы сходить с дамой сердца в хороший ресторан. Не может не ужасать тот факт, что жизни ни в чем не виновного человека могли лишить за столь мизерную сумму", - отметил Горелых.