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В Красноярском крае двое детей и двое взрослых погибли при пожаре
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РИА Новости

В Красноярском крае двое детей и двое взрослых погибли при пожаре

18:09 28.12.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС
Сотрудник МЧС
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Двое детей и двое взрослых погибли при пожаре в частном жилом доме в Шушенском районе Красноярского края, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В населенном пункте Шунеры произошел пожар в одноэтажном частном доме, в результате которого погибла семья из четырех человек, в том числе два ребенка", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на момент прибытия пожарных расчетов жилой дом был полностью охвачен огнем, произошло обрушение кровли. Общая площадь возгорания составила 48 квадратных метров. К тушению привлекались 17 человек и пять единиц техники.
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МЧС РФКрасноярский крайРоссияПроисшествия
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