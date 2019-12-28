Путин подписал закон о создании системы правовой статистики

Закон направлен на совершенствование системы государственного статистического учета данных о преступности, следственной работе, дознании, а также прокурорском надзоре путем дополнения перечня статистических данных, подлежащих учету, а также на уточнение полномочий органов, представляющих первичные статистические данные.

Также отмечается, что законом закрепляется средство сбора и анализа первичной статистической информации – государственная автоматизированная система правовой статистики. Принципы ее создания, функционирования и развития, ее структура и основные функции, участники информационного взаимодействия и их полномочия, правила и способы информационного взаимодействия с другими информационными системами, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), и условия доступа к информации, содержащейся в государственной автоматизированной системе правовой статистики, будут определяться правительством.