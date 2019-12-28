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Путин подписал закон о создании системы правовой статистики
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РИА Новости

Путин подписал закон о создании системы правовой статистики

18:05 28.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВладимир Путин
Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о создании централизованной системы правовой статистики, ведением которой будет заниматься Генеральная прокуратура.
Закон вступит в силу с 1 января 2022 года.
Закон направлен на совершенствование системы государственного статистического учета данных о преступности, следственной работе, дознании, а также прокурорском надзоре путем дополнения перечня статистических данных, подлежащих учету, а также на уточнение полномочий органов, представляющих первичные статистические данные.
Также отмечается, что законом закрепляется средство сбора и анализа первичной статистической информации – государственная автоматизированная система правовой статистики. Принципы ее создания, функционирования и развития, ее структура и основные функции, участники информационного взаимодействия и их полномочия, правила и способы информационного взаимодействия с другими информационными системами, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), и условия доступа к информации, содержащейся в государственной автоматизированной системе правовой статистики, будут определяться правительством.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. 14 октября 2019
14 октября, 14:45
Медведев потребовал от губернаторов прекратить манипуляции со статистикой
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Генеральная прокуратура РФВладимир ПутинРоссияОбщество
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