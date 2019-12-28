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В России ужесточили контроль за оборотом медицинского спирта
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РИА Новости

В России ужесточили контроль за оборотом медицинского спирта

18:02 28.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинские препараты
Медицинские препараты
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Медицинские препараты. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, ужесточающий контроль за производством и оборотом медицинского спирта, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Законом предусматривается комплекс мер, препятствующих незаконному обороту такого спирта. В частности, передача этилового спирта для производства медицинского спирта будет возможна только посредством коммуникаций, оснащенных автоматическими средствами измерений (счетчиками).
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Такими счетчиками, согласно закону, должны быть оснащены емкости для приемки сырья, используемого для производства медицинского спирта. Счетчики также должны быть установлены на емкости для приемки медицинского спирта, используемого для изготовления спиртосодержащих и других лекарственных препаратов и медицинских изделий. При этом программно-аппаратные средства производителей должны обеспечивать прием и передачу информации, полученной с использованием таких счетчиков.
Закон запрещает производство медицинского спирта, спиртосодержащих лекарственных препаратов и медицинских изделий на основном технологическом оборудовании для производства этилового спирта. А организациям оптовой торговли лекарственными средствами запрещается реализация медицинского спирта.
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Производство медицинского спирта закон разрешает только путем разбавления этилового спирта. Сейчас его производство возможно либо путем разбавления этилового спирта, либо путем ректификации из такого же сырья и на таком же оборудовании. При этом фактически выпускается пищевой спирт, но без контроля Росалкогольрегулирования, пояснял ранее один из авторов документа, сенатор Сергей Рябухин.
Закон вступит в силу через год после его официального опубликования, за исключением ряда норм, для которых установлены иные сроки.
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Здоровье - ОбществоРосалкогольрегулированиеВладимир ПутинРоссияОбщество
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