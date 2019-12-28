В Татарстане пожарные исполнили желание шестилетнего мальчика

Перед началом заседания Госсовета России в Москве 26 декабря президент Татарстана присоединился к добровольческой акции "Ёлка желаний" и снял с ёлки три открытки с новогодними желаниями детей. Восьмилетний Радмир из Набережных Челнов хотел побывать в кабине самолета и познакомиться с пилотом. Шестилетний Данис из Елабуги мечтал посетить настоящую пожарную часть. А семилетний Кирилл из Нурлата попросил на Новый год планшет.

"Сегодня Даниса вместе с мамой и четырёхлетним братом Амиром пригласил в гости руководитель исполкома Елабужского района Рустем Нуриев. После чаепития семье провели экскурсию по администрации, вручили сладкие подарки от президента Татарстана и сертификат на приобретение спортивной "шведской стенки". Затем все вместе поехали в пожарно-спасательную часть № 75 Федеральной противопожарной службы", - говорится в сообщении.

Обзорная экскурсия началась с диспетчерской, где ребятам показали, как принимают звонки и отправляют дежурный караул по тревоге. Гости увидели технику, вооружение пожарных, узнали про распорядок дежурного караула в течение суток. Побывав на месте водителя пожарной автоцистерны, Данис не только порулил, но и опробовал сигнальную громкоговорящую установку, с помощью которой поздравил маму с Новым годом. Но больше других пожарных машин Данису понравились автолестницы, которых в пожарной части было две – высотой 30 и 50 метров. Отступив от сценария, пожарные развернули автолестницу на крышу здания – восхищению детей не было предела.

Далее на территории части в специальном поддоне заполыхала горючая жидкость. Проложив рукавную линию, пожарные подали ствол ГПС-600 на тушение огня. В считанные секунды возгорание было ликвидировано. В завершение встречи огнеборцы, как настоящие Деды Морозы, подарили юным гостям уменьшенную копию пожарной автолестницы, а Данису – золотую пожарную каску. Также по новой традиции пожарные установят в квартире семьи автономные пожарные извещатели.

Ранее Минниханов уже исполнил мечту одиннадцатилетнего Амирхана Садыкова из Казани, который перед Новым годом загадал вместе со старшей сестрой полетать на вертолете. Открытку с желанием Амирхана президент Татарстана снял с елки перед заседанием парламента республики 24 декабря, а уже на следующий день мальчик летел в вертолёте с главой республики. На церемонии награждения победителей общественного конкурса "Руководитель года" 24 декабря Минниханов также снял с елки открытку с желанием четырнадцатилетней Айгуль Хайруллиной из Чистополя, которая давно мечтала побывать на матче хоккейного клуба "Ак Барс" и пообщаться с хоккеистами. Ее желание будет исполнено в наступающем году.