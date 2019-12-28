Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Елочные украшения на новогодней елке в Москве
Новый год—2020
2019-12-28T18:03+0300
https://ria.ru/20191228/1562978117.html
В Татарстане пожарные исполнили желание шестилетнего мальчика
https://cdn22.img.ria.ru/images/156297/79/1562977917_0:186:3072:1914_1036x0_80_0_0_a59f5fe6e602e6edb3efd13ca248106c.jpg
РИА Новости

В Татарстане пожарные исполнили желание шестилетнего мальчика

18:01 28.12.2019 (обновлено: 18:03 28.12.2019)
305
© Фото : газета "Новая Кама" / Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан Данис во время посещения пожарной части в Елабуге
Данис во время посещения пожарной части в Елабуге
© Фото : газета "Новая Кама" / Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан
Данис во время посещения пожарной части в Елабуге
КАЗАНЬ, 28 дек - РИА Новости. Мечта шестилетнего Даниса из Елабуги, открытку с желанием которого снял с "Ёлки желаний" президент Татарстана Рустам Минниханов, исполнилась в субботу – мальчик хотел побывать в пожарной части, сообщает главное управление МЧС России по республике.
Перед началом заседания Госсовета России в Москве 26 декабря президент Татарстана присоединился к добровольческой акции "Ёлка желаний" и снял с ёлки три открытки с новогодними желаниями детей. Восьмилетний Радмир из Набережных Челнов хотел побывать в кабине самолета и познакомиться с пилотом. Шестилетний Данис из Елабуги мечтал посетить настоящую пожарную часть. А семилетний Кирилл из Нурлата попросил на Новый год планшет.
Президент РФ Владимир Путин по телефону пообщается с 10-летним Андреем Кочетовым из Ставропольского края, который благодаря участию главы государства во всероссийской акции Елка желаний приехал в Красную Поляну. 23 декабря 2019
23 декабря, 16:53Новый год—2020
Путин пообщался с мальчиком, попавшим в Сочи благодаря "Елке желаний"
"Сегодня Даниса вместе с мамой и четырёхлетним братом Амиром пригласил в гости руководитель исполкома Елабужского района Рустем Нуриев. После чаепития семье провели экскурсию по администрации, вручили сладкие подарки от президента Татарстана и сертификат на приобретение спортивной "шведской стенки". Затем все вместе поехали в пожарно-спасательную часть № 75 Федеральной противопожарной службы", - говорится в сообщении.
Обзорная экскурсия началась с диспетчерской, где ребятам показали, как принимают звонки и отправляют дежурный караул по тревоге. Гости увидели технику, вооружение пожарных, узнали про распорядок дежурного караула в течение суток. Побывав на месте водителя пожарной автоцистерны, Данис не только порулил, но и опробовал сигнальную громкоговорящую установку, с помощью которой поздравил маму с Новым годом. Но больше других пожарных машин Данису понравились автолестницы, которых в пожарной части было две – высотой 30 и 50 метров. Отступив от сценария, пожарные развернули автолестницу на крышу здания – восхищению детей не было предела.
© Фото : газета "Новая Кама" / Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан Данис вместе с мамой и младшим братом Амиром во время посещения пожарной части в Елабуге
Данис вместе с мамой и младшим братом Амиром во время посещения пожарной части в Елабуге
© Фото : газета "Новая Кама" / Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан
Данис вместе с мамой и младшим братом Амиром во время посещения пожарной части в Елабуге
Далее на территории части в специальном поддоне заполыхала горючая жидкость. Проложив рукавную линию, пожарные подали ствол ГПС-600 на тушение огня. В считанные секунды возгорание было ликвидировано. В завершение встречи огнеборцы, как настоящие Деды Морозы, подарили юным гостям уменьшенную копию пожарной автолестницы, а Данису – золотую пожарную каску. Также по новой традиции пожарные установят в квартире семьи автономные пожарные извещатели.
В Тюменской области полицейские исполнили новогоднее желание 4-летнего Демида Гончарова в рамках всероссийской акции Елка желаний
13 декабря, 18:43Хорошие новости
Тюменские полицейские исполнили мечту четырехлетнего мальчика
Ранее Минниханов уже исполнил мечту одиннадцатилетнего Амирхана Садыкова из Казани, который перед Новым годом загадал вместе со старшей сестрой полетать на вертолете. Открытку с желанием Амирхана президент Татарстана снял с елки перед заседанием парламента республики 24 декабря, а уже на следующий день мальчик летел в вертолёте с главой республики. На церемонии награждения победителей общественного конкурса "Руководитель года" 24 декабря Минниханов также снял с елки открытку с желанием четырнадцатилетней Айгуль Хайруллиной из Чистополя, которая давно мечтала побывать на матче хоккейного клуба "Ак Барс" и пообщаться с хоккеистами. Ее желание будет исполнено в наступающем году.
Акция "Ёлка желаний" организована всероссийским благотворительным проектом "Мечтай со мной", стартовавшим в 2014 году как добровольческая инициатива в Татарстане. Проект поддержал президент России Владимир Путин. В этом году глава государства исполнил желание десятилетнего Андрея из Ставрополя, который мечтал побывать на Красной поляне. В рамках акции этого года планируется исполнить 2 тысячи заветных желаний детей со всей России, находящихся без попечения родителей или с уровнем дохода ниже прожиточного минимума, а также детей и пенсионеров старше 60 лет с ограниченными возможностями здоровья или состоянием здоровья, угрожающим их жизни.
Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев
Вчера, 13:38
Глава Чувашии исполнил первую детскую мечту с "Елки желаний"
1410001
Обсудить 0
Новый год—2020Елка желанийХорошие новостиЕлабугаМЧС РФРустам МиннихановВладимир ПутинТатарстанОбщество
Рекомендуем
Крушение пассажирского самолета в Казахстане
Пассажир разбившегося в Алма-Ате лайнера рассказал о моменте крушения
Иван Охлобыстин
Охлобыстин резко ответил на призыв Водонаевой не рожать "рабов"
Танк Т-62 в Сирии
Удар американской противотанковой ракеты по Т-62 попал на видео
Тень летящего самолета
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом
Президент России Владимир Путин
Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина о дипломате
Запуск баллистической ракеты у побережья Калифорнии
Российская система обнаружила 64 старта баллистических ракет
Глава Чешской Республики Милош Земан на Российско-чешском деловом форуме в Екатеринбурге. 24 ноября 2017
Земан обдумывает отказ от визита в Москву на парад Победы
Британские фунты
В Британии коммунальщики нашли на свалке коробку с 15 тысячами фунтов
Ученые в лаборатории
Таблеткой от сердца вылечили рак. Самые неожиданные открытия 2019 года
Сцена шоу Голос
Меладзе и зрители "раздавили" критикой Шнурова на шоу "Голос"
Сотрудник МЧС России
При пожаре в жилом доме в Москве погибли два человека
Побережье острова Итуруп
Туристку из Японии возмутило приветствие жителей острова Итуруп
Завезенный для проведения новогодних мероприятий снег на улице Тверская в Москве. 28 декабря 2019
Московские власти объяснили появление сугробов в центре города
Курительная комната в терминале аэропорта Внуково
Путин подписал закон, возвращающий курилки в здания аэропортов
Президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
Путин увеличил период выплаты накопительной пенсии на полгода
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:45В Крыму восемь человек пострадали при столкновении автобуса и цистерны
19:37МИД заявил, что Уилан затягивает ознакомление с материалами дела
19:33Путин продлил особенности определения тарифов на газ в Крыму
19:25Путин подписал закон о "цифровом нотариате"
19:20В России ответили на претензии Польши из-за слов Путина
19:20Эксперт оценил планы ускорить российские гиперзвуковые вооружения
19:16Зеленский внес на замену законопроект о децентрализации власти
19:06В ДНР надеются на соблюдение Киевом перемирия в Донбассе
18:55В ЛНР заявили, что выполнили все условия для обмена пленными с Киевом
18:41Путин подписал закон о единых условиях электронной записи в детсады
18:40Корреспондент RT пострадала в ходе освещения протестов в Париже
18:36Прокурор подтвердил наличие экс-беркутовцев в списках на обмен
18:24Пассажиры самолета, севшего в Екатеринбурге, вылетели в Симферополь
18:20Неизвестный напал на АЗС в уральском городе
18:20Иностранным пилотам разрешили управлять экспериментальными самолетами
18:12В Москве открылась выставка молодых художников о разных культурах мира
18:09В Красноярском крае двое детей и двое взрослых погибли при пожаре
18:05Путин подписал закон о создании системы правовой статистики
18:02В России ужесточили контроль за оборотом медицинского спирта
18:01В Татарстане пожарные исполнили желание шестилетнего мальчика
Лента новостейМолния