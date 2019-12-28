Путин увеличил период выплаты накопительной пенсии на полгода

Как ранее планировали в Минтруде, в соответствии с методикой, ожидаемый период выплаты накопительной пенсии при ее назначении застрахованным лицам – мужчинам, достигшим возраста 60 лет, и женщинам, достигшим возраста 55 лет, на 2020 год должен составить 263 месяца. Однако для недопущения резкого увеличения продолжительности ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии в соответствии с методикой законопроектом предлагается ее повышение на полгода – с 252 до 258 месяцев.