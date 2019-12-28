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Путин увеличил период выплаты накопительной пенсии на полгода
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РИА Новости

Путин увеличил период выплаты накопительной пенсии на полгода

17:55 28.12.2019
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© Григорий СысоевПрезидент РФ Владимир Путин на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
Президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
© Григорий Сысоев
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии (так называемого срока дожития - времени, которое человек будет получать пенсию) на 2020 год, предполагается, что этот период вырастет на полгода - с 252 до 258 месяцев.
"Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый для расчета ее размера, на 2020 год устанавливается продолжительностью 258 месяцев", - говорится в документе.
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Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.
Как ранее планировали в Минтруде, в соответствии с методикой, ожидаемый период выплаты накопительной пенсии при ее назначении застрахованным лицам – мужчинам, достигшим возраста 60 лет, и женщинам, достигшим возраста 55 лет, на 2020 год должен составить 263 месяца. Однако для недопущения резкого увеличения продолжительности ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии в соответствии с методикой законопроектом предлагается ее повышение на полгода – с 252 до 258 месяцев.
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Владимир ПутинРоссияОбщество
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