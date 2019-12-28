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2019-12-28T17:51+0300
https://ria.ru/20191228/1562977879.html
В Британии коммунальщики нашли на свалке коробку с 15 тысячами фунтов
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РИА Новости

В Британии коммунальщики нашли на свалке коробку с 15 тысячами фунтов

17:51 28.12.2019
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© Depositphotos / RangizzzБританские фунты
Британские фунты
© Depositphotos / Rangizzz
Британские фунты . Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Сотрудники центра вторичной переработки отходов в британском городе Мидсомер Нортон вернули найденные 15 тысяч фунтов стерлингов паре, которая случайно выбросила коробку с деньгами, сообщает местная полиция.
Сообщение о необычной находке поступило от коммунальщиков в полицию графства Сомерсет и Эйвона еще в ноябре, однако правоохранительные органы обнародовали эту информацию только месяц спустя. Сотрудники центра в Мидсомер Нортон, который занимается сбором и переработкой отходов, наткнулись на коробку с предметом быта, где была спрятана еще одна коробка, в которой, как выяснилось, находились деньги. Полиция при помощи записей с камер видеонаблюдения установила людей, которые выбросили коробку. Они рассказали правоохранительным органам, что убирали в районе городе Бат дом недавно умершего родственника и отвезли несколько пакетов и предметов в пункт переработки.
"Они упомянули о том, что родственник был известен тем, что прятал деньги в неожиданных местах в доме, но, несмотря на это, их поразили детали о найденных 15 тысяч фунтов наличными", - сообщает полиция в Facebook.
Полиция поблагодарила сотрудников центра по переработке, "без внимательного отношения, порядочности и помощи которых семья никогда не узнала бы о деньгах", и правоохранительные органы "никогда бы не смогли вернуть им их как раз к Рождеству".
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