СК начал проверку после экстренной посадки самолета в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 дек - РИА Новости. Следствие организовало проверку по факту инцидента с самолетом "Уральских авиалиний", который совершил вынужденную посадку в аэропорту "Кольцово" в Екатеринбурге, сообщает в субботу пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.
При выполнении рейса Екатеринбург - Симферополь на борту самолета сработал датчик неисправности одной из систем. Командир самолета принял решение вернуться в аэропорт "Кольцово". На борту находились 149 человек. Самолет сел благополучно, пострадавших нет. Пассажиры будут доставлены в Симферополь резервным бортом.
"Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится процессуальная проверка по факту авиационного инцидента с воздушным судном в аэропорту "Кольцово" города Екатеринбурга", - говорится в сообщении.
Следствие устанавливает причины и обстоятельства произошедшего, отмечает управление.