Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-28T17:33+0300
https://ria.ru/20191228/1562977446.html
СК начал проверку после экстренной посадки самолета в Екатеринбурге
https://cdn21.img.ria.ru/images/153364/45/1533644563_0:140:3146:1910_1036x0_80_0_0_45fea163da9372b8da468e5e4dc8f4bd.jpg
РИА Новости

СК начал проверку после экстренной посадки самолета в Екатеринбурге

17:33 28.12.2019
835
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге
Международный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Международный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 дек - РИА Новости. Следствие организовало проверку по факту инцидента с самолетом "Уральских авиалиний", который совершил вынужденную посадку в аэропорту "Кольцово" в Екатеринбурге, сообщает в субботу пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.
При выполнении рейса Екатеринбург - Симферополь на борту самолета сработал датчик неисправности одной из систем. Командир самолета принял решение вернуться в аэропорт "Кольцово". На борту находились 149 человек. Самолет сел благополучно, пострадавших нет. Пассажиры будут доставлены в Симферополь резервным бортом.
"Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится процессуальная проверка по факту авиационного инцидента с воздушным судном в аэропорту "Кольцово" города Екатеринбурга", - говорится в сообщении.
Следствие устанавливает причины и обстоятельства произошедшего, отмечает управление.
210111
Обсудить 0
Уральские авиалинииСимферопольЕкатеринбургПроисшествия
Рекомендуем
Вид на международный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге
В Екатеринбурге приземлился самолет, вернувшийся из-за неисправности
Автомобиль скорой помощи
В Подмосковье грузовик столкнулся с экскурсионным автобусом
Рабочие на газоизмерительной станции
Украинское правительство одобрило мировое соглашение с "Газпромом"
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Украина предостерегла Германию от "Северного потока — 2"
На территории компрессорной станции Портовая магистрального газопровода Северный поток
В Госдуме ответили на заявление Киева о "Северном потоке – 2"
Курительная комната в терминале аэропорта Внуково
Путин подписал закон, возвращающий курилки в здания аэропортов
Президент Черногории Мило Джуканович
Президент Черногории подписал спорный закон о церквях, сообщили СМИ
Завезенный для проведения новогодних мероприятий снег на улице Тверская в Москве. 28 декабря 2019
Московские власти объяснили появление сугробов в центре города
Президент России Владимир Путин
Путин подписал закон о виноградарстве и виноделии
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с членами Совета Безопасности РФ
Путин подписал закон о повышении МРОТ
Британские фунты
В Британии коммунальщики нашли на свалке коробку с 15 тысячами фунтов
Автомобиль скорой помощи
В Воркуте мужчина застрял в форточке и умер
Вид из окна российского самолета во время полета
Борт, готовящийся к посадке в Екатеринбурге, кружит в воздухе два часа
Американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk
В Крыму назвали приближение американского БПЛА к России наглостью
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Магадане застрелили врача, подрабатывавшего таксистом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:45В Крыму восемь человек пострадали при столкновении автобуса и цистерны
19:37МИД заявил, что Уилан затягивает ознакомление с материалами дела
19:33Путин продлил особенности определения тарифов на газ в Крыму
19:25Путин подписал закон о "цифровом нотариате"
19:20В России ответили на претензии Польши из-за слов Путина
19:20Эксперт оценил планы ускорить российские гиперзвуковые вооружения
19:16Зеленский внес на замену законопроект о децентрализации власти
19:06В ДНР надеются на соблюдение Киевом перемирия в Донбассе
18:55В ЛНР заявили, что выполнили все условия для обмена пленными с Киевом
18:41Путин подписал закон о единых условиях электронной записи в детсады
18:40Корреспондент RT пострадала в ходе освещения протестов в Париже
18:36Прокурор подтвердил наличие экс-беркутовцев в списках на обмен
18:24Пассажиры самолета, севшего в Екатеринбурге, вылетели в Симферополь
18:20Неизвестный напал на АЗС в уральском городе
18:20Иностранным пилотам разрешили управлять экспериментальными самолетами
18:12В Москве открылась выставка молодых художников о разных культурах мира
18:09В Красноярском крае двое детей и двое взрослых погибли при пожаре
18:05Путин подписал закон о создании системы правовой статистики
18:02В России ужесточили контроль за оборотом медицинского спирта
18:01В Татарстане пожарные исполнили желание шестилетнего мальчика
Лента новостейМолния