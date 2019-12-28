Радикалы устроили беспорядки на акции "желтых жилетов" в Париже

ПАРИЖ, 28 дек - РИА Новости, Людмила Орищенко. Радикально настроенная молодёжь в чёрных одеждах, скрывающая лица под масками, устроила беспорядки в ходе акции протеста в Париже, полиция применяет слезоточивый газ для усмирения толпы, передаёт корреспондент РИА Новости.
Беспорядки произошли в ходе акции протеста против пенсионной реформы, когда колонна демонстрантов подошла к Центру Помпиду. Радикалы забрасывали камнями полицейских, разбирали заграждения, установленные вдоль дороги, поджигали содержимое урн.
#SputnikVidéo | #Acte59 à #Paris: des #GiletsJaunes ont enlevé des planches et des barrières de travaux près d’un bâtiment en rénovation et y ont mis le feu en pleine ruehttps://t.co/ow57AmjIOV pic.twitter.com/t87CZj6zK0— Sputnik France (@sputnik_fr) December 28, 2019
Они разгромили автобусную остановку, расположенную у Центра Помпиду.
В ответ правоохранительные органы неоднократно применили слезоточивый газ.