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Радикалы устроили беспорядки на акции "желтых жилетов" в Париже
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РИА Новости

Радикалы устроили беспорядки на акции "желтых жилетов" в Париже

17:24 28.12.2019 (обновлено: 17:47 28.12.2019)
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© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста "жёлтых жилетов" в Париже.
Участники акции протеста жёлтых жилетов в Париже.
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Участники акции протеста "жёлтых жилетов" в Париже.. Архивное фото
ПАРИЖ, 28 дек - РИА Новости, Людмила Орищенко. Радикально настроенная молодёжь в чёрных одеждах, скрывающая лица под масками, устроила беспорядки в ходе акции протеста в Париже, полиция применяет слезоточивый газ для усмирения толпы, передаёт корреспондент РИА Новости.
Беспорядки произошли в ходе акции протеста против пенсионной реформы, когда колонна демонстрантов подошла к Центру Помпиду. Радикалы забрасывали камнями полицейских, разбирали заграждения, установленные вдоль дороги, поджигали содержимое урн.
Они разгромили автобусную остановку, расположенную у Центра Помпиду.
В ответ правоохранительные органы неоднократно применили слезоточивый газ.
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"Желтые жилеты"Акции протеста в ПарижеПарижВ мире
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