В Подмосковье грузовик столкнулся с экскурсионным автобусом

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Один человек погиб при столкновении грузовика и экскурсионного автобуса в Подмосковье в субботу, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МВД России.
По информации собеседника агентства, авария произошла на трассе А108 (Большое Московское кольцо) в Московской области.
"Столкнулись экскурсионный автобус Neoplan и грузовой автомобиль DAF. В автобусе находились два водителя и 30 пассажиров. В результате аварии погиб водитель автобуса, по предварительным данным, других пострадавших нет", - сказал представитель полиции.