МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Президент Президент Владимир Путин подписал закон о виноградарстве и виноделии в России. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон вступит в силу 1 июля 2020 года. Он устанавливает правовые и организационные основы производства, оборота и потребления продукции виноградарства и виноделия. Документ направлен на повышение качества и конкурентоспособности напитков из отечественного винограда и станет базовым для отрасли.

Закон вводит несколько терминов. Так, само вино в нем определяется как "пищевая алкогольная сельскохозяйственная винодельческая продукция с содержанием этилового спирта от 7,5 до 18 процентов, изготовленная исключительно в результате брожения свежего винограда или виноградного сусла и разрешенная к розничной продаже в России".

Еще одно новое понятие — "вино России". Это вина (в том числе крепленые и игристые), полностью произведенные из винограда, выращенного на территории страны.

При производстве вина закон запрещает переработку или использование импортного винограда, вина и виноградного сусла, в том числе концентрированного. Кроме того, документ определяет, какая продукция может быть признана фальсифицированной, недоброкачественной и контрафактной, и запрещает ее оборот.