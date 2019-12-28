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Путин подписал закон о виноградарстве и виноделии
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РИА Новости

Путин подписал закон о виноградарстве и виноделии

17:10 28.12.2019 (обновлено: 18:55 28.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон о виноградарстве и виноделии в России. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон вступит в силу 1 июля 2020 года. Он устанавливает правовые и организационные основы производства, оборота и потребления продукции виноградарства и виноделия. Документ направлен на повышение качества и конкурентоспособности напитков из отечественного винограда и станет базовым для отрасли.
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Закон вводит несколько терминов. Так, само вино в нем определяется как "пищевая алкогольная сельскохозяйственная винодельческая продукция с содержанием этилового спирта от 7,5 до 18 процентов, изготовленная исключительно в результате брожения свежего винограда или виноградного сусла и разрешенная к розничной продаже в России".
Еще одно новое понятие — "вино России". Это вина (в том числе крепленые и игристые), полностью произведенные из винограда, выращенного на территории страны.
При производстве вина закон запрещает переработку или использование импортного винограда, вина и виноградного сусла, в том числе концентрированного. Кроме того, документ определяет, какая продукция может быть признана фальсифицированной, недоброкачественной и контрафактной, и запрещает ее оборот.
В законе прописаны и некоторые особенности маркировки и продажи вина в рознице. Например, производители и продавцы должны будут указывать сорт, место происхождения и год урожая винограда, из которого сделано вино. На этикетке виноградосодержащего алкоголя крепостью не более 22 процентов должно быть обозначено, что это не вино, причем такую продукцию следует размещать отдельно от вина. На полках с вином из отечественного винограда должна быть соответствующая надпись.
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