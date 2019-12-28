Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-28T19:16+0300
https://ria.ru/20191228/1562976730.html
Путин подписал закон о повышении МРОТ
https://cdn22.img.ria.ru/images/156294/85/1562948542_0:0:2901:1633_1036x0_80_0_0_5e0949e56243f44d323002d5152d56dc.jpg
РИА Новости

Путин подписал закон о повышении МРОТ

16:56 28.12.2019 (обновлено: 19:16 28.12.2019)
40660
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с членами Совета Безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с членами Совета Безопасности РФ
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда. Cоответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
С 1 января МРОТ увеличится на 850 рублей — до 12 130 рублей в месяц — и будет равен прожиточному минимуму за второй квартал этого года. По сравнению с предыдущим повышением в начале года (11 280 рублей в месяц) он вырастет на 7,5 процента.
Как отмечала вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова, увеличение МРОТ поможет повысить зарплату более трех миллионов россиян.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с региональными уполномоченными по правам человека
10 декабря, 21:11
Путин пообещал решить вопрос вычета подоходного налога из МРОТ
В некоторых регионах МРОТ будет выше установленного — с учетом повышающих коэффициентов и надбавок к зарплате. Речь идет о работниках, проживающих на Дальнем Востоке, в северных регионах и приравненных к ним территориях.
Расходы на повышение зарплат бюджетников в следующем году составят 20,9 миллиарда рублей. При этом треть расходов вернется в бюджетную систему в виде страховых взносов и налога на доходы физических лиц.
Кроме того, дополнительные расходы организаций реального сектора экономики составят 20,8 миллиарда рублей.
Здание Государственной Думы РФ
2 июля, 03:19
В Госдуме предложили приравнять базовый оклад зарплаты учителей к МРОТ
11976110699
Обсудить 56
Владимир ПутинРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Украине ввплатил газпром 3 лярда зеленых, а вам мрот сделали 12 тысяч. Нормально.
28 декабря, 17:04
Алексей Беззубенко
814121523
МРЁТ народ от такого МРОТ.
28 декабря, 17:26
Сорванец Ли
891012121
Рекомендуем
Крушение пассажирского самолета в Казахстане
Пассажир разбившегося в Алма-Ате лайнера рассказал о моменте крушения
Иван Охлобыстин
Охлобыстин резко ответил на призыв Водонаевой не рожать "рабов"
Тень летящего самолета
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом
Танк Т-62 в Сирии
Удар американской противотанковой ракеты по Т-62 попал на видео
Президент России Владимир Путин
Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина о дипломате
Павильон по продаже сигарет
В Ленинградской области запретили продавать несовершеннолетним снюс
Глава Чешской Республики Милош Земан на Российско-чешском деловом форуме в Екатеринбурге. 24 ноября 2017
Земан обдумывает отказ от визита в Москву на парад Победы
Завезенный для проведения новогодних мероприятий снег на улице Тверская в Москве. 28 декабря 2019
Московские власти объяснили появление сугробов в центре города
Побережье острова Итуруп
Туристку из Японии возмутило приветствие жителей острова Итуруп
Сцена шоу Голос
Меладзе и зрители "раздавили" критикой Шнурова на шоу "Голос"
Ученые в лаборатории
Таблеткой от сердца вылечили рак. Самые неожиданные открытия 2019 года
Запуск баллистической ракеты у побережья Калифорнии
Российская система обнаружила 64 старта баллистических ракет
Рабочие на газоизмерительной станции
Украинское правительство одобрило мировое соглашение с "Газпромом"
Сотрудник МЧС России
При пожаре в жилом доме в Москве погибли два человека
На территории компрессорной станции Портовая магистрального газопровода Северный поток
В Госдуме ответили на заявление Киева о "Северном потоке – 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:45В Крыму восемь человек пострадали при столкновении автобуса и цистерны
19:37МИД заявил, что Уилан затягивает ознакомление с материалами дела
19:33Путин продлил особенности определения тарифов на газ в Крыму
19:25Путин подписал закон о "цифровом нотариате"
19:20В России ответили на претензии Польши из-за слов Путина
19:20Эксперт оценил планы ускорить российские гиперзвуковые вооружения
19:16Зеленский внес на замену законопроект о децентрализации власти
19:06В ДНР надеются на соблюдение Киевом перемирия в Донбассе
18:55В ЛНР заявили, что выполнили все условия для обмена пленными с Киевом
18:41Путин подписал закон о единых условиях электронной записи в детсады
18:40Корреспондент RT пострадала в ходе освещения протестов в Париже
18:36Прокурор подтвердил наличие экс-беркутовцев в списках на обмен
18:24Пассажиры самолета, севшего в Екатеринбурге, вылетели в Симферополь
18:20Неизвестный напал на АЗС в уральском городе
18:20Иностранным пилотам разрешили управлять экспериментальными самолетами
18:12В Москве открылась выставка молодых художников о разных культурах мира
18:09В Красноярском крае двое детей и двое взрослых погибли при пожаре
18:05Путин подписал закон о создании системы правовой статистики
18:02В России ужесточили контроль за оборотом медицинского спирта
18:01В Татарстане пожарные исполнили желание шестилетнего мальчика
Лента новостейМолния