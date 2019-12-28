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Абдельазиз Джарад стал новым премьер-министром Алжира
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РИА Новости

Абдельазиз Джарад стал новым премьер-министром Алжира

16:52 28.12.2019
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© NumidiaTVАбдельазиз Джарад. Стоп-кадр видео
Абдельазиз Джарад. Стоп-кадр видео
© NumidiaTV
Абдельазиз Джарад. Стоп-кадр видео
КАИР, 28 дек - РИА Новости. Новый президент Алжира Абдельмаджид Теббун, официально вступивший в должность 19 декабря, назначил в субботу бывшего генерального секретаря МИД Абдельазиза Джарада новым премьер-министром и поручил сформировать новое правительство, сообщило официальное алжирское агентство APS.
"Сегодня президент принял меня и поручил сформировать новое правительство. Я благодарен ему за оказанное доверие", - сказал новый премьер, слова которого приводит агентство.
Назначенный премьер-министр имеет степень доктора политологии. Он окончил институт политологии и международных отношений в Алжире и продолжил образование во Франции. Джарад пять лет возглавлял Высший институт управления, преподавал в Университете Алжира. В девяностые годы занимал разные должности в президентской администрации.
В начале 2000-х годов Джарад занимал пост генерального секретаря МИД Алжира.
После победы на выборах новый президент Алжира отправил в отставку бывшего премьер-министра Нуреддина Бедуи и поручил экс-главе МИД выполнять обязанности главы кабинета министров до назначения нового премьера.
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Абдельазиз ДжарадАбдельмаджид ТеббунМИД АлжираАлжир (республика)В мире
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