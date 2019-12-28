Абдельазиз Джарад стал новым премьер-министром Алжира

"Сегодня президент принял меня и поручил сформировать новое правительство. Я благодарен ему за оказанное доверие", - сказал новый премьер, слова которого приводит агентство.

Назначенный премьер-министр имеет степень доктора политологии. Он окончил институт политологии и международных отношений в Алжире и продолжил образование во Франции. Джарад пять лет возглавлял Высший институт управления, преподавал в Университете Алжира. В девяностые годы занимал разные должности в президентской администрации.