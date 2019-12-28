Абдельазиз Джарад стал новым премьер-министром Алжира

КАИР, 28 дек - РИА Новости. Новый президент Алжира Абдельмаджид Теббун, официально вступивший в должность 19 декабря, назначил в субботу бывшего генерального секретаря МИД Абдельазиза Джарада новым премьер-министром и поручил сформировать новое правительство, сообщило официальное алжирское агентство APS.
"Сегодня президент принял меня и поручил сформировать новое правительство. Я благодарен ему за оказанное доверие", - сказал новый премьер, слова которого приводит агентство.
Назначенный премьер-министр имеет степень доктора политологии. Он окончил институт политологии и международных отношений в Алжире и продолжил образование во Франции. Джарад пять лет возглавлял Высший институт управления, преподавал в Университете Алжира. В девяностые годы занимал разные должности в президентской администрации.
В начале 2000-х годов Джарад занимал пост генерального секретаря МИД Алжира.
После победы на выборах новый президент Алжира отправил в отставку бывшего премьер-министра Нуреддина Бедуи и поручил экс-главе МИД выполнять обязанности главы кабинета министров до назначения нового премьера.