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В Самаре в трамвае с пассажирами вспыхнул пожар
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РИА Новости

В Самаре в трамвае с пассажирами вспыхнул пожар

16:41 28.12.2019 (обновлено: 16:42 28.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоТрамвай на улице в Самаре
Трамвай на улице в Самаре
© РИА Новости / Алексей Куденко
Трамвай на улице в Самаре. Архивное фото
САРАТОВ, 28 дек - РИА Новости. Трамвай в субботу загорелся на маршруте в Самаре, эвакуированы 10 человек, пострадавших нет, сообщили журналистам в пресс-службе областного главка МЧС.
Сообщение о возгорании трамвая маршрута №16 у дома 32 по улице Красноармейская в Ленинском районе Самары поступило в центр управления в кризисных ситуациях региона в 15.57 (14.57 мск).
"Произошло короткое замыкание с последующим горением распределительной коробки... Погибших и пострадавших нет. В целях безопасности из трамвая самостоятельно эвакуировались 10 человек", - говорится в сообщении.
Уточняется, что пожар ликвидировали подручными средствами до прибытия пожарных.
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