В Самаре в трамвае с пассажирами вспыхнул пожар

Сообщение о возгорании трамвая маршрута №16 у дома 32 по улице Красноармейская в Ленинском районе Самары поступило в центр управления в кризисных ситуациях региона в 15.57 (14.57 мск).
"Произошло короткое замыкание с последующим горением распределительной коробки... Погибших и пострадавших нет. В целях безопасности из трамвая самостоятельно эвакуировались 10 человек", - говорится в сообщении.
Уточняется, что пожар ликвидировали подручными средствами до прибытия пожарных.
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