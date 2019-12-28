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Елочные украшения на новогодней елке в Москве
Новый год—2020
2019-12-28T18:21+0300
https://ria.ru/20191228/1562975984.html
Московские власти объяснили появление сугробов в центре города
https://cdn24.img.ria.ru/images/156297/57/1562975732_0:8:3615:2041_1036x0_80_0_0_03b36538078c6713736a553dabd8c3f4.jpg
РИА Новости

Московские власти объяснили появление сугробов в центре города

16:33 28.12.2019 (обновлено: 18:21 28.12.2019)
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© Стоп-кадр видео АГН "Москва"Завезенный для проведения новогодних мероприятий снег на улице Тверская в Москве. 28 декабря 2019
Завезенный для проведения новогодних мероприятий снег на улице Тверская в Москве. 28 декабря 2019
© Стоп-кадр видео АГН "Москва"
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Искусственный снег привезли на Тверскую улицу с катков, заявил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.
"Это небольшое количество снега для сноубордической горки, которая монтируется сейчас к новогодним праздникам", — рассказал он радиостанции "Говорит Москва".
© Стоп-кадр видео АГН "Москва"Завезенный для проведения новогодних мероприятий снег на улице Тверской в Москве. 28 декабря 2019
Завезенный для проведения новогодних мероприятий снег на улице Тверская в Москве. 28 декабря 2019
© Стоп-кадр видео АГН "Москва"
Завезенный для проведения новогодних мероприятий снег на улице Тверской в Москве. 28 декабря 2019
Как отметил Немерюк, аналогичная горка, построенная из ледяной крошки, уже работает на Арбате с 13 декабря.
"Машины все равно нарезают снег, он остается, обычно его сплавляют, а здесь мы его повторно используем", — заключил он.
Ранее искусственный снег также привезли в Зарядье. В пресс-службе парка рассчитывают, что сугробы и сибирские ели создадут для гостей новогоднюю атмосферу.
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Новый год—2020МоскваРоссияОбщество
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