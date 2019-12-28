Московские власти объяснили появление сугробов в центре города

Завезенный для проведения новогодних мероприятий снег на улице Тверская в Москве. 28 декабря 2019

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Искусственный снег привезли на Искусственный снег привезли на Тверскую улицу с катков, заявил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.

"Это небольшое количество снега для сноубордической горки, которая монтируется сейчас к новогодним праздникам", — рассказал он радиостанции " Говорит Москва ".

© Стоп-кадр видео АГН "Москва" Завезенный для проведения новогодних мероприятий снег на улице Тверской в Москве. 28 декабря 2019 © Стоп-кадр видео АГН "Москва" Завезенный для проведения новогодних мероприятий снег на улице Тверской в Москве. 28 декабря 2019

Как отметил Немерюк, аналогичная горка, построенная из ледяной крошки, уже работает на Арбате с 13 декабря.

"Машины все равно нарезают снег, он остается, обычно его сплавляют, а здесь мы его повторно используем", — заключил он.