Московские власти объяснили появление сугробов в центре города

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Искусственный снег привезли на Тверскую улицу с катков, заявил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.
"Это небольшое количество снега для сноубордической горки, которая монтируется сейчас к новогодним праздникам", — рассказал он радиостанции "Говорит Москва".
© Стоп-кадр видео АГН "Москва"Завезенный для проведения новогодних мероприятий снег на улице Тверской в Москве. 28 декабря 2019
Завезенный для проведения новогодних мероприятий снег на улице Тверской в Москве. 28 декабря 2019
Как отметил Немерюк, аналогичная горка, построенная из ледяной крошки, уже работает на Арбате с 13 декабря.
"Машины все равно нарезают снег, он остается, обычно его сплавляют, а здесь мы его повторно используем", — заключил он.
Ранее искусственный снег также привезли в Зарядье. В пресс-службе парка рассчитывают, что сугробы и сибирские ели создадут для гостей новогоднюю атмосферу.
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