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Украинское правительство одобрило мировое соглашение с "Газпромом"
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РИА Новости

Украинское правительство одобрило мировое соглашение с "Газпромом"

16:15 28.12.2019 (обновлено: 17:03 28.12.2019)
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© РИА Новости / Илья ПиталевРабочие на газоизмерительной станции
Рабочие на газоизмерительной станции
© РИА Новости / Илья Питалев
КИЕВ, 28 дек — РИА Новости. Кабинет министров Украины одобрил проект мирового соглашения с "Газпромом", следует из распоряжения, опубликованного на сайте украинского правительства.
Полномочия по подписанию соглашения возложены на министра юстиции Дениса Малюську.
Ранее сообщалось, что этот документ должен быть подписан до 29 декабря.

Протокол о сотрудничестве

Двадцатого декабря Россия и Украина подписали протокол о газовом сотрудничестве. В соответствии с ним для продолжения транзита "Газпром" заключит с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение, а с "Нафтогазом" — договор по бронированию мощностей для транспортировки.
Предполагается, что в следующем году российский концерн забронирует мощности для транзита 65 миллиардов кубометров газа, а в 2021-2024 годах — по 40 миллиардов кубов при установлении конкурентного тарифа.
Кроме того, стороны достигли договоренности об урегулировании юридических разногласий. Так, мировое соглашение предусматривает снятие антимонопольных претензий к "Газпрому" на 7,4 миллиарда долларов.
"Газпром" же обязался выплатить Киеву 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража. Накануне вечером стало известно, что компания уже сделала это.
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ГазпромКабинет министров УкраиныУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Сначала по всем каналам 24/7/365 какие хохлы плохие и ух мы их, а потом целуют в зад, дарят денег и газ. Браво МИД!
28 декабря, 16:17
Юрий Толстый
30010212
Одни подлизали, другие подписали...
28 декабря, 16:17
antyxa1979
851024
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