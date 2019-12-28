Украинское правительство одобрило мировое соглашение с "Газпромом"

Полномочия по подписанию соглашения возложены на министра юстиции Дениса Малюську.

Ранее сообщалось, что этот документ должен быть подписан до 29 декабря.

Протокол о сотрудничестве

Двадцатого декабря Россия и Украина подписали протокол о газовом сотрудничестве. В соответствии с ним для продолжения транзита "Газпром" заключит с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение, а с " Нафтогазом " — договор по бронированию мощностей для транспортировки.

Предполагается, что в следующем году российский концерн забронирует мощности для транзита 65 миллиардов кубометров газа, а в 2021-2024 годах — по 40 миллиардов кубов при установлении конкурентного тарифа.

Кроме того, стороны достигли договоренности об урегулировании юридических разногласий. Так, мировое соглашение предусматривает снятие антимонопольных претензий к "Газпрому" на 7,4 миллиарда долларов.