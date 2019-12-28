Бывший ярославский губернатор сравнил Путина и Ельцина

"Это два разных человека, два разных характера. Ельцин был достаточно сухой, закрытый, мало разговаривал, с ним было достаточно сложно вести диспут. Путин был открытый, он все понимал, задавал вопросы, с ним не было никой скованности. Я чувствовал себя с ним достаточно комфортно, с ним можно было говорить на любую тему", - говорит Лисицын.

"Конечно, появилась уверенность в завтрашнем дне, надежда на то, что все будет меняться в лучшую сторону. Укрепилась законодательная база, укрепилась вертикаль власти. Все это было подчинено тому, чтобы поднять уверенность России на международной арене через повышение обороноспособности нашей страны, через активные контакты с международным сообществом. Запад понял, что Россия стала сильной, и сегодня с нами охотно разговаривают. И уже заодно это я считаю Путина очень талантливым и достойным уважения человеком", - подчеркнул Лисицын.