Бывший ярославский губернатор сравнил Путина и Ельцина

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 дек – РИА Новости, Екатерина Абрамова. Владимира Путина в начале карьеры во главе России отличала от первого президента Бориса Ельцина разница при общении, рассказал в интервью в рамках проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Путина во главе страны, бывший губернатор Ярославской области Анатолий Лисицын.
Проект включает в себя серию интервью с российскими и зарубежными политиками, общественными деятелями и спортсменами, которые знают Путина долгие годы.
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Лисицын рассказывает, что немного общался с Путиным до его назначения главой правительства, а более детально познакомился после того, как тот стал премьер-министром. В 2000 году губернатор Ярославской области был одним из доверенных лиц Путина на президентских выборах.
"Кстати, свой первый визит в статусе президента Владимир Владимирович совершил в Ярославскую область. Он был на рыбинском "Сатурне" (тогда - ОАО "Рыбинские моторы" - ред.), в Ярославле был, открыто общался с народом", - сказал Лисицын.
Экс-губернатор вспомнил, что Путин контрастировал с Ельциным.
"Это два разных человека, два разных характера. Ельцин был достаточно сухой, закрытый, мало разговаривал, с ним было достаточно сложно вести диспут. Путин был открытый, он все понимал, задавал вопросы, с ним не было никой скованности. Я чувствовал себя с ним достаточно комфортно, с ним можно было говорить на любую тему", - говорит Лисицын.
Ярославцы, по его словам, встречали нового главу государства с радостью и надеждой.
"Конечно, появилась уверенность в завтрашнем дне, надежда на то, что все будет меняться в лучшую сторону. Укрепилась законодательная база, укрепилась вертикаль власти. Все это было подчинено тому, чтобы поднять уверенность России на международной арене через повышение обороноспособности нашей страны, через активные контакты с международным сообществом. Запад понял, что Россия стала сильной, и сегодня с нами охотно разговаривают. И уже заодно это я считаю Путина очень талантливым и достойным уважения человеком", - подчеркнул Лисицын.