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В Воркуте мужчина застрял в форточке и умер
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РИА Новости

В Воркуте мужчина застрял в форточке и умер

16:08 28.12.2019 (обновлено: 16:51 28.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Житель Воркуты застрял в форточке квартиры на первом этаже, пытаясь выбраться на улицу, сообщило издание "КомиОнлайн".
Приехавшие на вызов полицейские сняли находившегося в тяжелом состоянии мужчину. Медики не смогли спасти его.
По предварительной информации, он был пьян.
В воркутинском отделе СУ СК по Коми организовали проверку после случившегося. Погибшим оказался 56-летний местный житель. Предварительной причиной смерти стало общее переохлаждение.
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