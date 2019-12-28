В Воркуте мужчина застрял в форточке и умер

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Житель Воркуты застрял в форточке квартиры на первом этаже, пытаясь выбраться на улицу, сообщило издание "КомиОнлайн".
Приехавшие на вызов полицейские сняли находившегося в тяжелом состоянии мужчину. Медики не смогли спасти его.
По предварительной информации, он был пьян.
В воркутинском отделе СУ СК по Коми организовали проверку после случившегося. Погибшим оказался 56-летний местный житель. Предварительной причиной смерти стало общее переохлаждение.
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