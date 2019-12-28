Пассажиры вернувшегося в Екатеринбург самолета улетят резервным бортом

"В 19.20 (17.20 мск)", - сказала собеседница агентства в ответ на вопрос, когда намечен вылет резервного борта.

Она уточнила, что до этого времени пассажиры будут ожидать вылета в аэропорту. Им предоставлены все необходимые услуги, в соответствии с авиационными правилами.