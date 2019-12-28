Пассажиры вернувшегося в Екатеринбург самолета улетят резервным бортом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 дек - РИА Новости, Ольга Ерачина. Пассажиры самолета авиакомпании "Уральские авиалинии", вынужденно севшего в Екатеринбурге, улетят резервным бортом, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе авиаперевозчика.
Ранее в пресс-службе авиакомпании РИА Новости сообщили, что при выполнении рейса Екатеринбург - Симферополь на борту самолета сработал датчик неисправности одной из систем. Командир самолета принял решение вернуться в аэропорт "Кольцово". На борту находились 149 человек. В аэропорту РИА Новости сообщили, что самолет сел благополучно, пострадавших нет.
"В 19.20 (17.20 мск)", - сказала собеседница агентства в ответ на вопрос, когда намечен вылет резервного борта.
Она уточнила, что до этого времени пассажиры будут ожидать вылета в аэропорту. Им предоставлены все необходимые услуги, в соответствии с авиационными правилами.