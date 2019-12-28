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В Екатеринбурге приземлился самолет, вернувшийся из-за неисправности
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РИА Новости

В Екатеринбурге приземлился самолет, вернувшийся из-за неисправности

15:51 28.12.2019 (обновлено: 19:05 28.12.2019)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВид на международный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге
Вид на международный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Вид на международный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 дек — РИА Новости, Ольга Ерачина. Самолет, возвращавшийся в Екатеринбург из-за неисправности одной из систем, благополучно сел в екатеринбургском аэропорту Кольцово, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе аэровокзала.
Ранее в пресс-службе авиаперевозчика РИА Новости сообщили, что при выполнении рейса Екатеринбург — Симферополь на борту самолета сработал датчик неисправности одной из систем. Командир самолета принял решение вернуться в аэропорт Кольцово. На борту находились 149 человек.
"Рейс U6-2931 Екатеринбург — Симферополь вернулся в аэропорт вылета. С пассажирами работают представители авиаперевозчика. Аэропорт Кольцово без ограничений принимает и отправляет воздушные суда", — сказали в пресс-службе.
Посадка прошла успешно, никто не пострадал, уточнил собеседник агентства.
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СимферопольЕкатеринбургПроисшествия
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