В Екатеринбурге приземлился самолет, вернувшийся из-за неисправности

Ранее в пресс-службе авиаперевозчика РИА Новости сообщили, что при выполнении рейса Екатеринбург — Симферополь на борту самолета сработал датчик неисправности одной из систем. Командир самолета принял решение вернуться в аэропорт Кольцово. На борту находились 149 человек.