В Екатеринбурге приземлился самолет, вернувшийся из-за неисправности

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 дек — РИА Новости, Ольга Ерачина. Самолет, возвращавшийся в Екатеринбург из-за неисправности одной из систем, благополучно сел в екатеринбургском аэропорту Кольцово, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе аэровокзала.
Ранее в пресс-службе авиаперевозчика РИА Новости сообщили, что при выполнении рейса Екатеринбург — Симферополь на борту самолета сработал датчик неисправности одной из систем. Командир самолета принял решение вернуться в аэропорт Кольцово. На борту находились 149 человек.
"Рейс U6-2931 Екатеринбург — Симферополь вернулся в аэропорт вылета. С пассажирами работают представители авиаперевозчика. Аэропорт Кольцово без ограничений принимает и отправляет воздушные суда", — сказали в пресс-службе.
Посадка прошла успешно, никто не пострадал, уточнил собеседник агентства.
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