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В Крыму назвали приближение американского БПЛА к России наглостью
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РИА Новости

В Крыму назвали приближение американского БПЛА к России наглостью

15:50 28.12.2019
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© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Juan TorresАмериканский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk
Американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Juan Torres
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец назвал наглостью разведку беспилотника США у границ полуострова.
Ранее мониторинговый ресурс PlaneRadar сообщал, что американский стратегический беспилотник провел разведку у границ Крымского полуострова. В частности, беспилотный аппарат RQ-4B-40 Global Hawk ВВС США взлетел с авиабазы НАТО на острове Сицилия, провел мониторинг линии разграничения в Донбассе, после чего приступил к разведывательному полету вдоль Черноморского побережья России.
"Подобные полеты – это наглость, которая в очередной раз показывает всему миру двуличность и лицемерие внешней политики США", - сказал РИА Новости Чегринец.
По его словам, США стоит больше заниматься своими внутренними проблемами и вопросами, а не выискивать информацию у границ Крыма.
"Если им так интересны изменения у нас на полуострове за последние годы, а крымчанам есть что показать и чем гордиться, то стоит направить в Крым официальную делегацию, согласовав ее визит по линии МИД РФ", - подчеркнул Чегринец.
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ДонбассВВС СШАНАТОКрымСШАВ мире
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