В Крыму назвали приближение американского БПЛА к России наглостью

"Подобные полеты – это наглость, которая в очередной раз показывает всему миру двуличность и лицемерие внешней политики США", - сказал РИА Новости Чегринец.

По его словам, США стоит больше заниматься своими внутренними проблемами и вопросами, а не выискивать информацию у границ Крыма.

"Если им так интересны изменения у нас на полуострове за последние годы, а крымчанам есть что показать и чем гордиться, то стоит направить в Крым официальную делегацию, согласовав ее визит по линии МИД РФ", - подчеркнул Чегринец.