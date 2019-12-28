Прокуратура начала проверку инцидента с самолетом в Екатеринбурге

Ранее в пресс-службе авиаперевозчика РИА Новости сообщили, что при выполнении рейса Екатеринбург - Симферополь на борту самолета сработал датчик неисправности одной из систем. Самолет возвращается в аэропорт "Кольцово". Для этого он вырабатывает топливо. На борту находятся 149 человек. По данным онлайн-табло "Кольцово", посадка намечена на 17.15 (15.15 мск).