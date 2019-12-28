Украина предостерегла Германию от "Северного потока — 2"

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью немецкому интернет-порталу Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) предостерег Германию от энергетической зависимости от России из-за строительства "Северного потока—2".
Отвечая на вопрос журналиста о поддержке проекта со стороны Федерального Правительства ФРГ, глава украинского МИД напомнил, что "источником газа остается Россия".
"Вы, немцы, строите "Северный поток—2", чтобы сделать себя еще более независимыми от поставок газа через Украину. <…> Если россияне не захотят больше поставлять газ, трубопроводы Балтийского моря сразу опустеют".
При этом он отметил, что украинская сторона гарантирует поставки газа по своим трубопроводам.
Санкции против трубопроводов
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, в котором предусмотрены санкции против проектов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".
Позднее в Госдепе США пояснили, что компании-подрядчики могут избежать санкций, если остановят работы до 20 января следующего года.
Швейцарская компания Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока — 2", уже приостановила работу и отвела специальные суда.
Официальный представитель проектной компании Йенс Мюллер отметил, что осталось уложить около 160 километров трубопровода из 2460 километров.
30 сентября, 11:18"Северный поток — 2"