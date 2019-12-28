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Украина предостерегла Германию от "Северного потока — 2"
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РИА Новости

Украина предостерегла Германию от "Северного потока — 2"

15:40 28.12.2019 (обновлено: 16:19 28.12.2019)
72030
© РИА Новости / Илья ПиталевРабочий на участке строительства газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
© РИА Новости / Илья Питалев
Рабочий на участке строительства газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью немецкому интернет-порталу Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) предостерег Германию от энергетической зависимости от России из-за строительства "Северного потока—2".
Отвечая на вопрос журналиста о поддержке проекта со стороны Федерального Правительства ФРГ, глава украинского МИД напомнил, что "источником газа остается Россия".
"Вы, немцы, строите "Северный поток—2", чтобы сделать себя еще более независимыми от поставок газа через Украину. <…> Если россияне не захотят больше поставлять газ, трубопроводы Балтийского моря сразу опустеют".
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Вадим Пристайко
При этом он отметил, что украинская сторона гарантирует поставки газа по своим трубопроводам.

Санкции против трубопроводов

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, в котором предусмотрены санкции против проектов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".
Глубоководное судно-трубоукладчик Allseas Solitaire прокладывает трубы для газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море
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Позднее в Госдепе США пояснили, что компании-подрядчики могут избежать санкций, если остановят работы до 20 января следующего года.
Швейцарская компания Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока — 2", уже приостановила работу и отвела специальные суда.
Официальный представитель проектной компании Йенс Мюллер отметил, что осталось уложить около 160 километров трубопровода из 2460 километров.
Северный поток — 2
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"Северный поток — 2"
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Обсудить 52
Северный поток — 2Вадим ПристайкоТурецкий потокГерманияРоссияСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
"Если россияне не захотят больше поставлять газ, трубопроводы Балтийского моря сразу опустеют" "украинская сторона гарантирует поставки газа по своим трубопроводам" Комментарии излишни :D
28 декабря, 15:42
Юрий Толстый
124440022
Нет предела маразму
28 декабря, 15:55
Светлана Писаренко
139100000
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