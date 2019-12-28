Украина предостерегла Германию от "Северного потока — 2"

Рабочий на участке строительства газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области. Архивное фото

Рабочий на участке строительства газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области

Отвечая на вопрос журналиста о поддержке проекта со стороны Федерального Правительства ФРГ, глава украинского МИД напомнил, что "источником газа остается Россия".

"Вы, немцы, строите "Северный поток—2", чтобы сделать себя еще более независимыми от поставок газа через Украину. <…> Если россияне не захотят больше поставлять газ, трубопроводы Балтийского моря сразу опустеют". Вадим Пристайко

При этом он отметил, что украинская сторона гарантирует поставки газа по своим трубопроводам.

Санкции против трубопроводов

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, в котором предусмотрены санкции против проектов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".

Позднее в Госдепе США пояснили, что компании-подрядчики могут избежать санкций, если остановят работы до 20 января следующего года.

Швейцарская компания Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока — 2", уже приостановила работу и отвела специальные суда.