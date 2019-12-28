Декабрь в Москве стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений

При этом ведущий специалист "Фобос" отметил, что конец месяца непредсказуем, и ситуация с рекордом может измениться.

"Пока это предварительные данные, ждем конца декабря. Ждем последних трех дней, что там на выхлопе получится - пока непонятно", - сказал Тишковец.