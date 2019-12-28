Декабрь в Москве стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Декабрь 2019 года на сегодняшний день является самым теплым за всю историю метеонаблюдений, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Декабрь-2019 на сегодня в Москве стал самым теплым за всю метеоисторию, побив рекорд 2006 года (средняя температура - плюс 1,3 градуса против плюс 1,2 градуса)", - сказал Тишковец.
При этом ведущий специалист "Фобос" отметил, что конец месяца непредсказуем, и ситуация с рекордом может измениться.
"Пока это предварительные данные, ждем конца декабря. Ждем последних трех дней, что там на выхлопе получится - пока непонятно", - сказал Тишковец.