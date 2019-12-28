Борт, готовящийся к посадке в Екатеринбурге, кружит в воздухе два часа

Вид из окна российского самолета во время полета. Архивное фото

Вид из окна российского самолета во время полета

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 дек - РИА Новости, Ольга Ерачина. Самолет, летевший рейсом Екатеринбург-Симферополь, который в настоящее время готовится к аварийной посадке в аэропорту " Самолет, летевший рейсом Екатеринбург-Симферополь, который в настоящее время готовится к аварийной посадке в аэропорту " Кольцово ", кружит в воздухе уже около двух часов, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе авиакомпании " Уральские авиалинии ".

Ранее в пресс-службе авиаперевозчика РИА Новости сообщили, что при выполнении рейса Екатеринбург-Симферополь на борту сработал датчик неисправности одной из систем. Самолет возвращается в аэропорт "Кольцово". Для этого вырабатывает топливо. Отмечалось, что посадка намечена на 16.45 (14.45 мск).

"Около двух часов", - сказали в пресс-службе в ответ на вопрос, сколько времени самолет уже находится в небе.

Там уточнили, что на борту находятся 149 человек.

"Решение о моменте посадки принимает командир. Когда он выработает топливо, он сядет – как только будет возможность безопасной посадки", - уточнила собеседница агентства.