Борт, готовящийся к посадке в Екатеринбурге, кружит в воздухе два часа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 дек - РИА Новости, Ольга Ерачина. Самолет, летевший рейсом Екатеринбург-Симферополь, который в настоящее время готовится к аварийной посадке в аэропорту "Кольцово", кружит в воздухе уже около двух часов, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе авиакомпании "Уральские авиалинии".
Ранее в пресс-службе авиаперевозчика РИА Новости сообщили, что при выполнении рейса Екатеринбург-Симферополь на борту сработал датчик неисправности одной из систем. Самолет возвращается в аэропорт "Кольцово". Для этого вырабатывает топливо. Отмечалось, что посадка намечена на 16.45 (14.45 мск).
"Около двух часов", - сказали в пресс-службе в ответ на вопрос, сколько времени самолет уже находится в небе.
Там уточнили, что на борту находятся 149 человек.
"Решение о моменте посадки принимает командир. Когда он выработает топливо, он сядет – как только будет возможность безопасной посадки", - уточнила собеседница агентства.
По данным онлайн-табло "Кольцово", посадка перенесена на 17.15 (15.15 мск).
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