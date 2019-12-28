Полиция применила слезоточивый газ на акции "желтых жилетов" в Париже

Шествие "желтых жилетов" началось от площади Биржи, участники акции прошли через площадь Республики. Спустя несколько минут после того, как колонна вышла на бульвар Мажанта, в начале колонны возникла стычка между протестующими и правоохранительными органами. Полиция ответила слезоточивым газом.