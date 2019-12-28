Полиция применила слезоточивый газ на акции "желтых жилетов" в Париже

ПАРИЖ, 28 дек - РИА Новости. Небольшие столкновения произошли между "желтыми жилетами" и полицией в ходе субботней акции протеста Париже, правоохранители применили слезоточивый газ, передаёт корреспондент РИА Новости.
Шествие "желтых жилетов" началось от площади Биржи, участники акции прошли через площадь Республики. Спустя несколько минут после того, как колонна вышла на бульвар Мажанта, в начале колонны возникла стычка между протестующими и правоохранительными органами. Полиция ответила слезоточивым газом.
На этом инцидент был исчерпан, сейчас манифестация продолжается в спокойном режиме. Участники акции движутся к Северному вокзалу в Париже.