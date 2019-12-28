Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-28T15:33+0300
https://ria.ru/20191228/1562974157.html
Полиция применила слезоточивый газ на акции "желтых жилетов" в Париже
https://cdn24.img.ria.ru/images/155146/83/1551468305_0:0:2890:1626_1036x0_80_0_0_40d20570c3f5c87bfe612dbfb5d95ee9.jpg
РИА Новости

Полиция применила слезоточивый газ на акции "желтых жилетов" в Париже

15:14 28.12.2019 (обновлено: 15:33 28.12.2019)
219
© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкСотрудники полиции во время акции протеста "желтых жилетов" в Париже
Сотрудники полиции во время акции протеста желтых жилетов в Париже
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Сотрудники полиции во время акции протеста "желтых жилетов" в Париже. Архивное фото
ПАРИЖ, 28 дек - РИА Новости. Небольшие столкновения произошли между "желтыми жилетами" и полицией в ходе субботней акции протеста Париже, правоохранители применили слезоточивый газ, передаёт корреспондент РИА Новости.
Шествие "желтых жилетов" началось от площади Биржи, участники акции прошли через площадь Республики. Спустя несколько минут после того, как колонна вышла на бульвар Мажанта, в начале колонны возникла стычка между протестующими и правоохранительными органами. Полиция ответила слезоточивым газом.
На этом инцидент был исчерпан, сейчас манифестация продолжается в спокойном режиме. Участники акции движутся к Северному вокзалу в Париже.
Участник беспорядков на Елисейских полях в Париже. 14 июля 2019
7 ноября, 08:00Религия и мировоззрение
"Хуже, чем "желтые жилеты". Амбициозный план Макрона разозлил мусульман
640001
Обсудить 2
"Желтые жилеты"Акции протеста в ПарижеПарижВ мире
Рекомендуем
Участники акции протеста жёлтых жилетов в Париже.
Радикалы устроили беспорядки на акции "желтых жилетов" в Париже
Участники акции протеста желтых жилетов в Париже
В Париже "желтые жилеты" вышли на последнюю в 2019 году акцию протеста
Президент Армении Армен Саркисян
Президент Армении перенес операцию за рубежом
Флаг на здании министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Минобороны потратило более 1,5 триллиона рублей на закупку вооружений
Сотрудники правоохранительных органов США на месте преступления
В США неизвестные открыли стрельбу по группе молодежи, снимавшей клип
Рабочие на газоизмерительной станции
Украинское правительство одобрило мировое соглашение с "Газпромом"
Пограничный переход Насиб на границе с Иорданией
В Сирию за сутки вернулись более двух тысяч беженцев
Автомобиль скорой помощи
В Воркуте мужчина застрял в форточке и умер
Машина прокуратуры
Прокуратура начала проверку инцидента с самолетом в Екатеринбурге
Здание Министерства иностранных дел РФ
Россия осудила теракт в столице Сомали
Абдельазиз Джарад. Стоп-кадр видео
Абдельазиз Джарад стал новым премьер-министром Алжира
Новогодняя елка у торгового центра Метрополис в Москве
Декабрь в Москве стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений
Египетская скорая помощь. Архивное фото
В Египте автобус с туристами столкнулся с грузовиком, пишут СМИ
Президент РФ Владимир Путин на заседании Государственного совета по вопросам аграрной политики
Путин ратифицировал договор с ОАЭ о передаче осужденных
Мило Джуканович
Оппозиция Черногории призвала церковь проклясть президента Джукановича
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:45В Крыму восемь человек пострадали при столкновении автобуса и цистерны
19:37МИД заявил, что Уилан затягивает ознакомление с материалами дела
19:33Путин продлил особенности определения тарифов на газ в Крыму
19:25Путин подписал закон о "цифровом нотариате"
19:20В России ответили на претензии Польши из-за слов Путина
19:20Эксперт оценил планы ускорить российские гиперзвуковые вооружения
19:16Зеленский внес на замену законопроект о децентрализации власти
19:06В ДНР надеются на соблюдение Киевом перемирия в Донбассе
18:55В ЛНР заявили, что выполнили все условия для обмена пленными с Киевом
18:41Путин подписал закон о единых условиях электронной записи в детсады
18:40Корреспондент RT пострадала в ходе освещения протестов в Париже
18:36Прокурор подтвердил наличие экс-беркутовцев в списках на обмен
18:24Пассажиры самолета, севшего в Екатеринбурге, вылетели в Симферополь
18:20Неизвестный напал на АЗС в уральском городе
18:20Иностранным пилотам разрешили управлять экспериментальными самолетами
18:12В Москве открылась выставка молодых художников о разных культурах мира
18:09В Красноярском крае двое детей и двое взрослых погибли при пожаре
18:05Путин подписал закон о создании системы правовой статистики
18:02В России ужесточили контроль за оборотом медицинского спирта
18:01В Татарстане пожарные исполнили желание шестилетнего мальчика
Лента новостейМолния