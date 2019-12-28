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Культура
2019-12-28T18:20+0300
https://ria.ru/20191228/1562973895.html
В Москве открылась выставка молодых художников о разных культурах мира
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РИА Новости

В Москве открылась выставка молодых художников о разных культурах мира

18:12 28.12.2019 (обновлено: 18:20 28.12.2019)
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© Предоставлено пресс-службой Международного Молодежного художественного фестиваля #GoartРаботы на выставке Международного Молодежного художественного фестиваля #Goart
Работы на выставке Международного Молодежного художественного фестиваля #Goart
© Предоставлено пресс-службой Международного Молодежного художественного фестиваля #Goart
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Выставка Международного Молодежного художественного фестиваля #Goart, которая знакомит посетителей с культурой разных наций, открылась в Москве.

"После чемпионата по футболу 2018 года многие ребята из стран со всего мира познакомились друг с другом. Появилась идея делать художественные выставки, чтобы показывать на них культуру разных наций и узнавать что-то новое для себя в творчестве. Концепция - объединение молодежи всего мира, поиск талантов", - рассказал РИА Новости Христиан Сенчугов, лидер международного молодежного общественного движения #GO | #GoSport, президент АНО Международный Медиа Центр.

По его словам, проект помогает молодым талантливым ребятам, у которых нет возможности организовывать собственные выставки, не только показать свои работы, но и познакомиться с новыми людьми, найти друзей и единомышленников.
"Мы даем им старт, а также помогаем расти дальше, уже после участия в #Goart", - пояснил продюсер Никита Озерицкий РИА Новости. Он рассказал, что несколько человек по окончании одной из выставок поехали в Нью-Йорк, чтобы сделать новый проект для журнала с мировым именем.
© Предоставлено пресс-службой Международного Молодежного художественного фестиваля #GoartПосетители на выставке Международного Молодежного художественного фестиваля #Goart
Посетители на выставке Международного Молодежного художественного фестиваля #Goart
1 из 2
Посетители на выставке Международного Молодежного художественного фестиваля #Goart
© Предоставлено пресс-службой Международного Молодежного художественного фестиваля #Goart
© Предоставлено пресс-службой Международного Молодежного художественного фестиваля #GoartРаботы на выставке Международного Молодежного художественного фестиваля #Goart
Работы на выставке Международного Молодежного художественного фестиваля #Goart
2 из 2
Работы на выставке Международного Молодежного художественного фестиваля #Goart
© Предоставлено пресс-службой Международного Молодежного художественного фестиваля #Goart
1 из 2
Посетители на выставке Международного Молодежного художественного фестиваля #Goart
© Предоставлено пресс-службой Международного Молодежного художественного фестиваля #Goart
2 из 2
Работы на выставке Международного Молодежного художественного фестиваля #Goart
© Предоставлено пресс-службой Международного Молодежного художественного фестиваля #Goart
Заявки в #Goart прислали художники из 19 стран, а к участию приняли представителей США, Габона, Индии и Китая.
Всего оргкомитет отобрал 25 живописных работ: это графика, поп-арт, пейзажи, натюрморты и скетчи для анимационного фильма. Критериями были оригинальность и инновационность идеи, мастерство исполнения, актуальность произведения.
#Goart продлится до 30 декабря в выставочном пространстве кафе "Па-Паэлья".
Следующие проекты, включая фотобиеннале, будут показаны во время музыкального фестиваля Rap Koktebel в Крыму.
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