Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-28T14:50+0300
https://ria.ru/20191228/1562973637.html
В Париже "желтые жилеты" вышли на последнюю в 2019 году акцию протеста
https://cdn25.img.ria.ru/images/155311/03/1553110312_0:305:2972:1977_1036x0_80_0_0_c963215ea6f579ada136dad5b644934b.jpg
РИА Новости

В Париже "желтые жилеты" вышли на последнюю в 2019 году акцию протеста

14:50 28.12.2019
325
© РИА Новости / Жюльен Маттиа / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста "желтых жилетов" в Париже
Участники акции протеста желтых жилетов в Париже
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
Перейти в фотобанк
Участники акции протеста "желтых жилетов" в Париже. Архивное фото
ПАРИЖ, 28 дек - РИА Новости, Людмила Орищенко. Традиционная субботняя акция движения "желтых жилетов" - последняя в этом году - началась в субботу от площади Биржи (Place de la Bourse) во втором округе Парижа, передает корреспондент РИА Новости.
Не очень многочисленная колонна участников акции - по приблизительным оценкам, несколько сотен человек - начала движение после 12.00 (14.00 мск) по улице Реомюр.
Маршрут акции пролегает через площадь Республики до Северного вокзала. Там "желтые жилеты", как планируется, присоединятся к манифестации против пенсионной реформы, организованной профсоюзами.
Участники акции протеста желтых жилетов в Париже
21 декабря, 19:25
В Париже "желтые жилеты" вышли на акцию в день рождения Макрона
Шествие проходит под громкие звуки барабана, знакомые всем участникам протестов антиправительственные лозунги и песни.
На плакатах и растяжках, которые несут протестующие, - призывы о проведении бессрочной забастовки против пенсионной реформы, об амнистии "желтых жилетов", отставке французского президента.
"Мы значим больше, чем их выгода", - гласит надпись над одной из растяжек.
На месте акции проведения дежурят усиленные наряды полиции.
"Желтые жилеты" больше года (первая акция состоялась 17 ноября 2018 года) выходят на протесты по всей Франции.
С 5 декабря проходит общенациональная забастовка против объявленной правительством пенсионной реформы, в результате которой некоторые категории французов, в том числе работники сферы транспорта, могут лишиться ряда привилегий и специальных режимов выхода на пенсию. В результате забастовки уже более трёх недель по всей стране значительно нарушена работа общественного транспорта - метро, электричек, поездов. За этот период состоялось несколько масштабных акций протеста в Париже и других французских городах.
Следующая крупная манифестация запланирована во Франции на 9 января.
Участник беспорядков на Елисейских полях в Париже. 14 июля 2019
7 ноября, 08:00Религия и мировоззрение
"Хуже, чем "желтые жилеты". Амбициозный план Макрона разозлил мусульман
410000
Обсудить 0
"Желтые жилеты"Акции протеста в ПарижеФранцияПарижВ мире
Рекомендуем
Участники акции протеста жёлтых жилетов в Париже.
Радикалы устроили беспорядки на акции "желтых жилетов" в Париже
Сотрудники полиции во время акции протеста желтых жилетов в Париже
Полиция применила слезоточивый газ на акции "желтых жилетов" в Париже
Японские пожарные
В Японии загорелся завод по переработке отходов
Сотрудники правоохранительных органов США на месте преступления
В США неизвестные открыли стрельбу по группе молодежи, снимавшей клип
Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
Спасатели откачивают топливо из разбившегося под Алма-Атой самолета
Новогодняя елка у торгового центра Метрополис в Москве
Декабрь в Москве стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений
Президент Армении Армен Саркисян
Президент Армении перенес операцию за рубежом
Сотрудник полиции
Двое неизвестных ограбили жителя Петербурга на 15 миллионов рублей
Мэр Киева Виталий Кличко в костюме Деда Мороза. Стоп-кадр видео
Кличко в костюме Деда Мороза открыл движение по мосту в Киеве
Египетская скорая помощь. Архивное фото
В Египте автобус с туристами столкнулся с грузовиком, пишут СМИ
На месте взрыва заминированного автомобиля в Могадишо, Сомали. 28 декабря 2019
В столице Сомали прогремел взрыв
Британские фунты
В Британии коммунальщики нашли на свалке коробку с 15 тысячами фунтов
Абдельазиз Джарад. Стоп-кадр видео
Абдельазиз Джарад стал новым премьер-министром Алжира
Рабочие на газоизмерительной станции
Украинское правительство одобрило мировое соглашение с "Газпромом"
Природа на Фиджи
На Фиджи эвакуировали около двух тысяч человек из-за циклона
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:45В Крыму восемь человек пострадали при столкновении автобуса и цистерны
19:37МИД заявил, что Уилан затягивает ознакомление с материалами дела
19:33Путин продлил особенности определения тарифов на газ в Крыму
19:25Путин подписал закон о "цифровом нотариате"
19:20В России ответили на претензии Польши из-за слов Путина
19:20Эксперт оценил планы ускорить российские гиперзвуковые вооружения
19:16Зеленский внес на замену законопроект о децентрализации власти
19:06В ДНР надеются на соблюдение Киевом перемирия в Донбассе
18:55В ЛНР заявили, что выполнили все условия для обмена пленными с Киевом
18:41Путин подписал закон о единых условиях электронной записи в детсады
18:40Корреспондент RT пострадала в ходе освещения протестов в Париже
18:36Прокурор подтвердил наличие экс-беркутовцев в списках на обмен
18:24Пассажиры самолета, севшего в Екатеринбурге, вылетели в Симферополь
18:20Неизвестный напал на АЗС в уральском городе
18:20Иностранным пилотам разрешили управлять экспериментальными самолетами
18:12В Москве открылась выставка молодых художников о разных культурах мира
18:09В Красноярском крае двое детей и двое взрослых погибли при пожаре
18:05Путин подписал закон о создании системы правовой статистики
18:02В России ужесточили контроль за оборотом медицинского спирта
18:01В Татарстане пожарные исполнили желание шестилетнего мальчика
Лента новостейМолния