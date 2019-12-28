В Париже "желтые жилеты" вышли на последнюю в 2019 году акцию протеста

ПАРИЖ, 28 дек - РИА Новости, Людмила Орищенко. Традиционная субботняя акция движения Традиционная субботняя акция движения "желтых жилетов" - последняя в этом году - началась в субботу от площади Биржи (Place de la Bourse) во втором округе Парижа , передает корреспондент РИА Новости.

Не очень многочисленная колонна участников акции - по приблизительным оценкам, несколько сотен человек - начала движение после 12.00 (14.00 мск) по улице Реомюр.

Маршрут акции пролегает через площадь Республики до Северного вокзала. Там "желтые жилеты", как планируется, присоединятся к манифестации против пенсионной реформы, организованной профсоюзами.

Шествие проходит под громкие звуки барабана, знакомые всем участникам протестов антиправительственные лозунги и песни.

На плакатах и растяжках, которые несут протестующие, - призывы о проведении бессрочной забастовки против пенсионной реформы, об амнистии "желтых жилетов", отставке французского президента.

"Мы значим больше, чем их выгода", - гласит надпись над одной из растяжек.

На месте акции проведения дежурят усиленные наряды полиции.

"Желтые жилеты" больше года (первая акция состоялась 17 ноября 2018 года) выходят на протесты по всей Франции.

С 5 декабря проходит общенациональная забастовка против объявленной правительством пенсионной реформы, в результате которой некоторые категории французов, в том числе работники сферы транспорта, могут лишиться ряда привилегий и специальных режимов выхода на пенсию. В результате забастовки уже более трёх недель по всей стране значительно нарушена работа общественного транспорта - метро, электричек, поездов. За этот период состоялось несколько масштабных акций протеста в Париже и других французских городах.