Росстат впервые учел пенсионные изменения в демографическом прогнозе

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Федеральная служба государственной статистики впервые рассчитала прогноз демографической нагрузки до 2035 года с учетом повышения пенсионного возраста, сообщает Федеральная служба государственной статистики впервые рассчитала прогноз демографической нагрузки до 2035 года с учетом повышения пенсионного возраста, сообщает РБК

Коэффициент демографической нагрузки показывает, сколько граждан нетрудоспособного возраста (детей и пенсионеров) приходится на тысячу граждан трудоспособного возраста. Чем выше значение, тем сильнее нагрузка на трудоспособное население.

Как пояснили изданию в Росстате , доля населения старше трудоспособного возраста сократилась из-за увеличения пенсионных границ, и коэффициент демографической нагрузки резко понизился.

Согласно новому прогнозу, к 2035 году на тысячу трудоспособных россиян придется 622 нетрудоспособных, из них 391 — пенсионер. Для сравнения, в 2018 году доля нетрудоспособных составила 839, пенсионеров из них – 553.