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Росстат впервые учел пенсионные изменения в демографическом прогнозе
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РИА Новости

Росстат впервые учел пенсионные изменения в демографическом прогнозе

14:40 28.12.2019
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Посетители тематической зоны Медиагостиная в центре обслуживания москвичей Мой социальный центр
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Федеральная служба государственной статистики впервые рассчитала прогноз демографической нагрузки до 2035 года с учетом повышения пенсионного возраста, сообщает РБК.
Коэффициент демографической нагрузки показывает, сколько граждан нетрудоспособного возраста (детей и пенсионеров) приходится на тысячу граждан трудоспособного возраста. Чем выше значение, тем сильнее нагрузка на трудоспособное население.
Никольская улица в Москве
Вчера, 01:30
Росстат опубликовал демографический прогноз на 16 лет
Как пояснили изданию в Росстате, доля населения старше трудоспособного возраста сократилась из-за увеличения пенсионных границ, и коэффициент демографической нагрузки резко понизился.
Согласно новому прогнозу, к 2035 году на тысячу трудоспособных россиян придется 622 нетрудоспособных, из них 391 — пенсионер. Для сравнения, в 2018 году доля нетрудоспособных составила 839, пенсионеров из них – 553.
Изменения в пенсионном законодательстве предусматривает постепенное повышение возраста выхода на пенсию. В 2028 году этот возраст для женщин составит 60 лет, для мужчин – 65 лет.
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
19 декабря, 16:15Большая пресс-конференция Владимира Путина
Путин заявил, что нового повышения пенсионного возраста не предвидится
6411758
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РосстатРоссияОбщество
Популярные комментарии
Вообще то дети должны поддерживать престарелых родителей, а не наоборот, как у нас было и есть. То то детишки громче всех кричат о пенсиях.
28 декабря, 15:24
evt68
5300019
НИКТО не подумал о Негативном влиянии повышения пенсионного возраста на демографию... А оно существенное. Работающие пенсионеры крепко поддерживали материально своих детей и внуков в плане расходов на детей и ипотеки. Теперь работающих пенсионеров почти не осталось. Поддержки нет. Снижение ставок по ипотеке не помогает.. Квартир строят меньше... Денег на детей меньше... И рожают меньше!
28 декабря, 14:48
Валерий Камаев
2220002
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