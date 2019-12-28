Кличко пообещал жителям Киева уменьшение счета за отопление

КИЕВ, 28 дек - РИА Новости. Мэр Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что счет за отопление для жителей украинской столицы в январе уменьшится 22-23%.

Кабинет министров Украины на заседании во вторник принял решение, которое позволит снизить тарифы на отопление для населения на 30% уже в декабре.

"Хочу напомнить, что в 2018 году город вернул теплоэнергетический комплекс с долгосрочной аренды коммерческой структурой. И сегодня приоритет муниципальной теплоснабжающей компании - не прибыли, а модернизация устаревшей системы и качественный сервис для киевлян. Поэтому мы должны воспользоваться снижением цены на газ и уменьшить стоимость отопления и горячей воды. В январе киевляне получат платежки с меньшими примерно на 22-23% счетами оплаты за тепло", - цитирует Кличко пресс-служба Киевского городского совета.

Он также напомнил, что уже более полутысячи киевских домов воспользовались городским программам по энергосбережению, платят за коммунальные услуги "намного меньше".

Ранее кабинет министров Украины одобрил программу "гарантированной цены на газ", по которой население может платить в отопительный сезон по 8 гривен (около 0,33 доллара) за кубометр.