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Кличко пообещал жителям Киева уменьшение счета за отопление
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РИА Новости

Кличко пообещал жителям Киева уменьшение счета за отопление

14:38 28.12.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВиталий Кличко
Виталий Кличко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 28 дек - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что счет за отопление для жителей украинской столицы в январе уменьшится 22-23%.
Кабинет министров Украины на заседании во вторник принял решение, которое позволит снизить тарифы на отопление для населения на 30% уже в декабре.
"Хочу напомнить, что в 2018 году город вернул теплоэнергетический комплекс с долгосрочной аренды коммерческой структурой. И сегодня приоритет муниципальной теплоснабжающей компании - не прибыли, а модернизация устаревшей системы и качественный сервис для киевлян. Поэтому мы должны воспользоваться снижением цены на газ и уменьшить стоимость отопления и горячей воды. В январе киевляне получат платежки с меньшими примерно на 22-23% счетами оплаты за тепло", - цитирует Кличко пресс-служба Киевского городского совета.
Он также напомнил, что уже более полутысячи киевских домов воспользовались городским программам по энергосбережению, платят за коммунальные услуги "намного меньше".
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21 декабря, 22:45
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Ранее кабинет министров Украины одобрил программу "гарантированной цены на газ", по которой население может платить в отопительный сезон по 8 гривен (около 0,33 доллара) за кубометр.
Ранее компания "Нафтогаз Украины" повысила цену на газ для населения на 14,7% до 4,899 тысячи гривен (около 200 долларов) за тысячу кубометров без учета НДС и транспортировки. Глава минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что цена на газ для населения на Украине в I квартале 2020 года будет на 7% ниже, чем в 2019 году.
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Алексей ОржельНафтогаз УкраиныКабинет министров УкраиныВиталий КличкоКиевУкраинаВ мире
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