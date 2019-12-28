Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Культура
2019-12-28T19:13+0300
https://ria.ru/20191228/1562973042.html
Певца Рому Жукова приняли за пьяного и не пустили в самолет
https://cdn25.img.ria.ru/images/156297/49/1562974975_55:0:1410:762_1036x0_80_0_0_25d9cde1d754365449e099211964e090.jpg
РИА Новости

Певца Рому Жукова приняли за пьяного и не пустили в самолет

14:26 28.12.2019 (обновлено: 19:13 28.12.2019)
2392
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Адвокат певца Ромы Жукова Александр Усачев в разговоре с РЕН ТВ рассказал, что артиста не пустили в самолет в Якутске.
По его словам, сотрудники полиции, к которым певец обратился с вопросом, заявили, что тот якобы пьян, и держали его в аэропорту более трех часов.

"Даже он не знает, что там произошло, какие к нему объективные претензии. То ли это алкоголь какой-то, хотя он вообще пьян не был и пошел сам добровольно сдал (анализ крови. — Прим. ред.). И якобы составили протокол уже за оскорбление сотрудника полиции. Роман — достаточно мирный человек. Появились сразу же понятые непонятные откуда-то", — сказал Усачев.

В результате гастрольный график был сорван, и артисту пришлось ехать в другой город на такси, добавил адвокат, отметив, что не может связаться с Жуковым.
Актриса Лидия Вележева
4 ноября, 15:50Культура
Вележева рассказала подробности инцидента со снятием с рейса
1164581511
Обсудить 1
КультураШоу-бизнесРоссияЯкутск
Рекомендуем
Автомобиль скорой помощи
В Воркуте мужчина застрял в форточке и умер
Обнародовано видео с саратовским полицейским перед его гибелью
Обнародовано видео с саратовским полицейским перед его гибелью
Сотрудник полиции
Прохожий украл у москвича сумку с шестью миллионами рублей
Президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
Додон назвал отличительную черту характера Путина
На территории компрессорной станции Портовая магистрального газопровода Северный поток
В Госдуме ответили на заявление Киева о "Северном потоке – 2"
Тактические учения сторожевого корабля Балтийского флота Ярослав Мудрый
Безопасность Персидского залива: США снова не поспевают за Россией
Стоп-кадр из видео Минобороны о ракетном комплексе стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком
В России начали серийное производство комплекса с блоком "Авангард"
Президент России Владимир Путин
Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина о дипломате
Рабочие на газоизмерительной станции
Украинское правительство одобрило мировое соглашение с "Газпромом"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на заседании НАТО в Анкаре
Эрдоган учит американцев терпеть Путина. И с ним ничего нельзя сделать
Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air, следовавшего рейсом Алма-Ата – Нур-Султан
В МВД Казахстана назвали версии крушения самолета в Алма-Ате
Тень летящего самолета
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом
Иван Охлобыстин
Охлобыстин резко ответил на призыв Водонаевой не рожать "рабов"
Завезенный для проведения новогодних мероприятий снег на улице Тверская в Москве. 28 декабря 2019
Московские власти объяснили появление сугробов в центре города
Кадр из фильма Лолита
Умерла актриса из фильма "Лолита" Сью Лайон
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:45В Крыму восемь человек пострадали при столкновении автобуса и цистерны
19:37МИД заявил, что Уилан затягивает ознакомление с материалами дела
19:33Путин продлил особенности определения тарифов на газ в Крыму
19:25Путин подписал закон о "цифровом нотариате"
19:20В России ответили на претензии Польши из-за слов Путина
19:20Эксперт оценил планы ускорить российские гиперзвуковые вооружения
19:16Зеленский внес на замену законопроект о децентрализации власти
19:06В ДНР надеются на соблюдение Киевом перемирия в Донбассе
18:55В ЛНР заявили, что выполнили все условия для обмена пленными с Киевом
18:41Путин подписал закон о единых условиях электронной записи в детсады
18:40Корреспондент RT пострадала в ходе освещения протестов в Париже
18:36Прокурор подтвердил наличие экс-беркутовцев в списках на обмен
18:24Пассажиры самолета, севшего в Екатеринбурге, вылетели в Симферополь
18:20Неизвестный напал на АЗС в уральском городе
18:20Иностранным пилотам разрешили управлять экспериментальными самолетами
18:12В Москве открылась выставка молодых художников о разных культурах мира
18:09В Красноярском крае двое детей и двое взрослых погибли при пожаре
18:05Путин подписал закон о создании системы правовой статистики
18:02В России ужесточили контроль за оборотом медицинского спирта
18:01В Татарстане пожарные исполнили желание шестилетнего мальчика
Лента новостейМолния