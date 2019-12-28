Певца Рому Жукова приняли за пьяного и не пустили в самолет

"Даже он не знает, что там произошло, какие к нему объективные претензии. То ли это алкоголь какой-то, хотя он вообще пьян не был и пошел сам добровольно сдал (анализ крови. — Прим. ред.). И якобы составили протокол уже за оскорбление сотрудника полиции. Роман — достаточно мирный человек. Появились сразу же понятые непонятные откуда-то", — сказал Усачев.