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Россия и Украина продолжили переговоры по газу в Вене
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РИА Новости

Россия и Украина продолжили переговоры по газу в Вене

14:23 28.12.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие на Украине
Газодобывающее предприятие на Украине
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Газодобывающее предприятие на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Россия и Украина продолжают переговоры по газу, начавшиеся в четверг в Вене для реализации подписанного 20 декабря в Минске совместного протокола, сообщил журналистам представитель "Газпрома".
"Российско-украинские переговоры по газу в Вене, начавшиеся в четверг, и длившиеся до ночи в пятницу, сегодня продолжаются", - сказал он.
Протокол, подписанный 20 декабря, предполагает, что для продолжения транзита "Газпром" заключит с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение, а с "Нафтогазом" - договор, по которому тот забронирует мощности для транспортировки 65 миллиардов кубов газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах.
Протокол также включает договоренности об урегулировании юридических разногласий. В их рамках "Газпром" уже выплатил "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов по вынесенным решениям Стокгольмского арбитража. При этом стороны договорились отказаться от исков, по которым нет окончательного вердикта, а также пописать мировое соглашение между правительством Украины и "Газпромом" о снятии антимонопольных претензий в 7,4 миллиарда долларов.
Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, министр энергетики России Александр Новак и глава Минэнерго Украины Алексей Оржель в Берлине
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Нафтогаз УкраиныГазпромВенаРоссияУкраинаЭкономика
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