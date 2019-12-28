ФСИН сняла электронные браслеты с сестер Хачатурян

Крестина и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, в Басманном суде Москвы. Архивное фото

Крестина и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, в Басманном суде Москвы

Накануне он рассказал, что браслет сняли с младшей сестры Марии.

"С Крестины и Ангелины сняли электронные браслеты. Если Мария сама ехала, то к ним приходили домой", — сказал собеседник агентства.

Все три девушки живут в разных местах: Мария — в Москве, а ее сестры — в Подмосковье у родственников.

При этом, по словам адвоката, девушкам по-прежнему запрещено общаться друг с другом, с журналистами и другими участниками процесса.

Как сообщала защита, браслеты сняли после того, как Следственный комитет решил не просить суд о продлении сестрам меры пресечения, истекающей как раз в конце декабря.

Дело сестер Хачатурян

Громкое убийство произошло в июле прошлого года. В подъезде дома на Алтуфьевском шоссе обнаружили тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранами шеи и груди.

По данным следствия, Михаила Хачатуряна зарезали три дочери из-за личной неприязни. Сами девушки утверждали, что их отец, находясь под действием наркотиков, напал на них с ножом, им пришлось защищаться. До этого на протяжении долгого времени он, по их словам, издевался над ними.

Сейчас Мария, Крестина и Ангелина полностью признают вину и раскаиваются.

При этом установлено, что сестры говорили правду о многолетних издевательствах отца, в том числе сексуального характера.

Сперва девушки находились в следственном изоляторе, но затем Басманный суд освободил их, избрав всем троим недавно появившуюся в УПК меру — запрет на совершение определенных действий, в том числе использование мобильной связи и интернета.

Однако сестрам вменяют самую тяжкую из всех возможных квалификаций — обвинение в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, за что грозит от восьми до 20 лет лишения свободы.