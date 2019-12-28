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ФСИН сняла электронные браслеты с сестер Хачатурян
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РИА Новости

ФСИН сняла электронные браслеты с сестер Хачатурян

14:20 28.12.2019 (обновлено: 16:48 28.12.2019)
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© АГН "Москва" / Александр АвиловКрестина и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, в Басманном суде Москвы
Крестина и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, в Басманном суде Москвы
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Крестина и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, в Басманном суде Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Сотрудники ФСИН сняли электронные браслеты с Крестины и Ангелины Хачатурян, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Липцер.
Накануне он рассказал, что браслет сняли с младшей сестры Марии.
"С Крестины и Ангелины сняли электронные браслеты. Если Мария сама ехала, то к ним приходили домой", — сказал собеседник агентства.
Все три девушки живут в разных местах: Мария — в Москве, а ее сестры — в Подмосковье у родственников.
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При этом, по словам адвоката, девушкам по-прежнему запрещено общаться друг с другом, с журналистами и другими участниками процесса.
Как сообщала защита, браслеты сняли после того, как Следственный комитет решил не просить суд о продлении сестрам меры пресечения, истекающей как раз в конце декабря.

Дело сестер Хачатурян

Громкое убийство произошло в июле прошлого года. В подъезде дома на Алтуфьевском шоссе обнаружили тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранами шеи и груди.
По данным следствия, Михаила Хачатуряна зарезали три дочери из-за личной неприязни. Сами девушки утверждали, что их отец, находясь под действием наркотиков, напал на них с ножом, им пришлось защищаться. До этого на протяжении долгого времени он, по их словам, издевался над ними.
Сейчас Мария, Крестина и Ангелина полностью признают вину и раскаиваются.
При этом установлено, что сестры говорили правду о многолетних издевательствах отца, в том числе сексуального характера.
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Сперва девушки находились в следственном изоляторе, но затем Басманный суд освободил их, избрав всем троим недавно появившуюся в УПК меру — запрет на совершение определенных действий, в том числе использование мобильной связи и интернета.
Однако сестрам вменяют самую тяжкую из всех возможных квалификаций — обвинение в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, за что грозит от восьми до 20 лет лишения свободы.
Защита настаивает на том, что случившееся стало следствием необходимой самообороны, и надеется, что дело закроют.
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Крестина ХачатурянАнгелина ХачатурянДело об убийстве тремя сестрами отца в МосквеАлексей ЛипцерФедеральная служба исполнения наказаний РФСледственный комитет РФМоскваМосковская областьРоссияПроисшествия
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