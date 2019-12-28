В Магадане застрелили врача, подрабатывавшего таксистом

МАГАДАН, 28 дек - РИА Новости. Врача-рентгенолога Магаданской областной больницы, подрабатывавшего таксистом, убили во время пьяных разборок в Магадане, сообщает в субботу СУ СК России по региону.
"По имеющейся в распоряжении следствия первичной информации, компания из нескольких мужчин проводила время в одном из частных гаражных боксов, и один из приглашенных гостей стал конфликтовать. Данного мужчину выпроводили домой, а затем один из участников застолья попросил своего приятеля, который работал врачом в больнице, развести гостей. В момент, когда водитель прибыл на своем автомобиле к гаражу, там уже находился ранее конфликтовавший мужчина, который незадолго до этого вернулся, вооружившись охотничьим ружьем. Сначала он произвел несколько выстрелов внутри гаража, после чего вышел на улицу и выстрелил не менее двух раз в автомобиль врача. От полученной огнестрельной раны мужчина скончался на месте", - говорится в сообщении.
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Дополняется, что следователи возбудили уголовное дело по статье "убийство", подозреваемый в преступлении задержан.
Погибший – 36-летний врач-рентгенолог Андрей Ким, сообщил РИА Новости представитель Магаданской областной больницы.
"Он вырос в Магадане, с успехом окончил Магаданский медицинских колледж, Дальневосточный Государственный медицинский университет и в 2014 году вернулся работать рентгенологом в родной город, в областную больницу. Он отец троих детей и вынужденно подрабатывал таксистом", - рассказал собеседник агентства.