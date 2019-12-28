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В Совфеде прокомментировали претензии Польши из-за слов Путина
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РИА Новости

В Совфеде прокомментировали претензии Польши из-за слов Путина

14:07 28.12.2019 (обновлено: 14:08 28.12.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Российский сенатор Владимир Джабаров в беседе с "360" заявил, что президент России Владимир Путин оценил позицию посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского на основе конкретных архивных и трофейных документов.
Джабаров отметил, что, несмотря на возмущения представителей Польши, скрыть "грязное пятно" тех политиков, которые пошли в 1930-х годах на альянс с Адольфом Гитлером, невозможно.
Сенатор подчеркнул, что вызов посла России Сергея Андреева в МИД Польши ничего не изменит, так как позиция российской стороны основана на фактах.
Ранее Владимир Путин на расширенной коллегии Минобороны назвал посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского "сволочью и антисемитской свиньей" за то, что тот поддерживал Адольфа Гитлера и его идею выслать польских евреев в Африку.
Посол Польши в Германии Юзеф Липский в Копенгагене
25 декабря, 16:49
Почему посол Польши антисемитская сволочь
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Юзеф ЛипскийВладимир ДжабаровМИД ПольшиВладимир ПутинПольшаРоссияАдольф ГитлерВ мире
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