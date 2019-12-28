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Эксперт прокомментировал учения Ирана, РФ и Китая в Индийском океане
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РИА Новости

Эксперт прокомментировал учения Ирана, РФ и Китая в Индийском океане

14:00 28.12.2019
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© Фото : Iranian ArmyИранские моряки приветствуют российский сторожевой корабль "Ярослав Мудрый" во время совместных военно-морских учений России, Ирана и Китая в Индийском океане. 27 декабря 2019
Иранские моряки приветствуют российский сторожевой корабль Ярослав Мудрый во время совместных военно-морских учений России, Ирана и Китая в Индийском океане. 27 декабря 2019
© Фото : Iranian Army
Иранские моряки приветствуют российский сторожевой корабль "Ярослав Мудрый" во время совместных военно-морских учений России, Ирана и Китая в Индийском океане. 27 декабря 2019
ТЕГЕРАН, 28 дек – РИА Новости. Совместные военно-морские учения в северной части Индийского океана не обернутся созданием коалиции трех стран, считает иранский эксперт по международным вопросам и геополитике Бахрам Амирахмадиан.
По его словам, целью этих учений является стремление трех стран обеспечить безопасность судоходства в регионе, от которого зависит транзит энергоресурсов в другие страны.
Участие Китая, по его словам, связано в основном с обеспокоенностью этой страны за состояние безопасности относящихся к северной части океана морей и заливов, поскольку основной объем энергоресурсов, в которых нуждается страна, поступает через этот регион.
"Необходимо понимать, что Китай ни в какой коалиции участвовать не будет… и не заинтересован в выстраивании коалиций с другими странами", - сказал эксперт в беседе с РИА Новости.
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Участие России, по словам Амирахмадиана, возможно рассматривать как своего рода готовность продемонстрировать, что в вопросе противодействия односторонним подходам США во внешней политике Москва может координироваться с Ираном, хотя РФ более склонна к выстраиванию союзов для решения тех или иных проблем.
Кроме того, он указал позицию Ирана по вопросам безопасности этого региона, которая заключает в том, что безопасность в акватории Индийского океана (Персидский и Оманский заливы, а также соединяющий их Ормузский пролив) должна обеспечиваться без присутствия в регионе иностранных сил.
"В этой связи Иран заинтересован обеспечивать безопасность движения судов с региональными странами, в особенности с Саудовской Аравией (на данный момент дипломатические отношений Тегерана и Эр-Рияда разорваны – Прим. ред.), а также в целом со странами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива", - сказал иранский эксперт.
Совместные маневры военно-морских сил Ирана, России и Китая под названием "Пояс морской безопасности" стартовали в пятницу в северной части Индийского океана и Оманском заливе и продлятся до 30 декабря.
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Целью маневров, как сообщал РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали, является отработка мер по борьбе с терроризмом и морским пиратством, а также обеспечение региональной безопасности. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе визита в Москву подчеркивал, что учения не направлены против других стран.
Маневры проходят на фоне стремления США создать коалицию по обеспечению безопасности вод рядом с Ираном и череды инцидентов, произошедших в регионе Персидского залива – Ормузского пролива летом текущего года и заметно обостривших обстановку там. В Пентагоне заявили РИА Новости, что США будут следить за учениями России, КНР и Ирана.
Официальный представитель минобороны КНР У Цянь указывал, что учения не связаны с напряженной обстановкой в регионе.
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Индийский океанКитайРоссияИранВ мире
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