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В Индийском океане стартовали учения Ирана, России и Китая
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РИА Новости

В Индийском океане стартовали учения Ирана, России и Китая

09:16 27.12.2019 (обновлено: 10:20 27.12.2019)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСудно в проливе Босфор Восточный
Судно в проливе Босфор Восточный
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Судно в проливе Босфор Восточный. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 27 дек – РИА Новости. Совместные маневры военно-морских сил Ирана, России и Китая стартовали в пятницу в северной части Индийского океана и Оманском заливе, следует из заявления ВМС армии Ирана.
"Послание этих учений – мир, дружба и стабильная безопасность", - сказал представитель военно-морских сил Ирана Голямреза Тахани, чьи слова были опубликованы на сайте армии Ирана.
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По его словам, учения пройдут на площади в 17 тысяч квадратных километров: от порта Чабахар и до северной части Индийского океана.
"Впервые после победы исламской революции (1979 год - ред.) Иран проводит учения с двумя морскими державами мира на таком уровне", - сообщил Тахани
Учения носят название "Пояс морской безопасности", целью которых, как сообщал РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали, является отработка мер по борьбе с терроризмом и морским пиратством, а также обеспечение региональной безопасности.
Официальный представитель вооруженных сил Ирана Абольфазль Шекарчи отмечал, что учения продлятся четыре дня (27-30 декабря), в ходе которых участники обменяются опытом по проведению спасательных операций в случае инцидентов в море.
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе визита в Москву подчеркивал, что учения не направлены против других стран.
Маневры пройдут на фоне стремления США создать коалицию по обеспечению безопасности вод рядом с Ираном и череды инцидентов, произошедших в регионе Персидского залива – Ормузского пролива летом текущего года и заметно обостривших обстановку там.
Непосредственно в Оманском заливе в середине июня, по сообщению арабских и иранских СМИ, было совершено нападение на два нефтяных танкера: Front Altair и Kokuka Courageous. США и Великобритания обвинили в произошедшем Иран, не предоставив, впрочем, конкретных доказательств. Глава МИД Ирана заявил, что обвинения о причастности Тегерана к нападениям на танкеры являются безосновательными.
Официальный представитель минобороны КНР У Цянь указывал, что учения не связаны с напряженной обстановкой в регионе.
В Пентагоне заявили РИА Новости, что США будут следить за учениями России, КНР и Ирана.
Панорама Тегерана, Иран
25 декабря, 09:35
Посол Ирана рассказал о цели военно-морских учений с Россией и Китаем
1801002
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Оманский заливИндийский океанМохаммад Джавад ЗарифКитайРоссияИранВ мире
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