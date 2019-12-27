В Индийском океане стартовали учения Ирана, России и Китая

ТЕГЕРАН, 27 дек – РИА Новости. Совместные маневры военно-морских сил Ирана , России и Китая стартовали в пятницу в северной части Индийского океана и Оманском заливе, следует из заявления ВМС армии Ирана. Совместные маневры военно-морских сил, России истартовали в пятницу в северной части Индийского океана и Оманском заливе, следует из заявления ВМС армии Ирана.

"Послание этих учений – мир, дружба и стабильная безопасность", - сказал представитель военно-морских сил Ирана Голямреза Тахани, чьи слова были опубликованы на сайте армии Ирана.

По его словам, учения пройдут на площади в 17 тысяч квадратных километров: от порта Чабахар и до северной части Индийского океана.

"Впервые после победы исламской революции (1979 год - ред.) Иран проводит учения с двумя морскими державами мира на таком уровне", - сообщил Тахани

Учения носят название "Пояс морской безопасности", целью которых, как сообщал РИА Новости посол Ирана в Москве Казем Джалали, является отработка мер по борьбе с терроризмом и морским пиратством, а также обеспечение региональной безопасности.

Официальный представитель вооруженных сил Ирана Абольфазль Шекарчи отмечал, что учения продлятся четыре дня (27-30 декабря), в ходе которых участники обменяются опытом по проведению спасательных операций в случае инцидентов в море.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе визита в Москву подчеркивал, что учения не направлены против других стран.

Маневры пройдут на фоне стремления США создать коалицию по обеспечению безопасности вод рядом с Ираном и череды инцидентов, произошедших в регионе Персидского залива – Ормузского пролива летом текущего года и заметно обостривших обстановку там.

Непосредственно в Оманском заливе в середине июня, по сообщению арабских и иранских СМИ, было совершено нападение на два нефтяных танкера: Front Altair и Kokuka Courageous. США и Великобритания обвинили в произошедшем Иран, не предоставив, впрочем, конкретных доказательств. Глава МИД Ирана заявил, что обвинения о причастности Тегерана к нападениям на танкеры являются безосновательными.

Официальный представитель минобороны КНР У Цянь указывал, что учения не связаны с напряженной обстановкой в регионе.