МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Прохожий украл у москвича сумку с шестью миллионами рублей, когда тот попросил его обменять деньги на иностранную валюту, сообщает пресс-служба УВД по ЦАО.

"В полицию поступило заявление от 40-летнего москвича. Мужчина сообщил, что в преддверии новогодних праздников решил обменять личные денежные средства на иностранную валюту. Он не смог найти свой паспорт и обратился к малознакомому гражданину с просьбой обменять деньги по его документу", — говорится в сообщении.

Около одного из банков в центре Москвы потерпевший передал сумку с деньгами своему новому знакомому, который якобы для безопасности пришел с приятелем.

Мужчины зашли в отделение банка, а затем скрылись в неизвестном направлении. Материальный ущерб составил шесть миллионов рублей.

Сотрудники уголовного розыска на Грайвороновской улице задержали одного из подозреваемых — 28-летнего приезжего мужчину. У него изъята часть похищенных денег в размере трех миллионов рублей.