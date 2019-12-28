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Прохожий украл у москвича сумку с шестью миллионами рублей
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РИА Новости

Прохожий украл у москвича сумку с шестью миллионами рублей

13:49 28.12.2019 (обновлено: 15:34 28.12.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Прохожий украл у москвича сумку с шестью миллионами рублей, когда тот попросил его обменять деньги на иностранную валюту, сообщает пресс-служба УВД по ЦАО.
"В полицию поступило заявление от 40-летнего москвича. Мужчина сообщил, что в преддверии новогодних праздников решил обменять личные денежные средства на иностранную валюту. Он не смог найти свой паспорт и обратился к малознакомому гражданину с просьбой обменять деньги по его документу", — говорится в сообщении.
Сотрудник полиции
Вчера, 08:55
Из бизнес-центра в Москве украли более десяти миллионов рублей
Около одного из банков в центре Москвы потерпевший передал сумку с деньгами своему новому знакомому, который якобы для безопасности пришел с приятелем.
Мужчины зашли в отделение банка, а затем скрылись в неизвестном направлении. Материальный ущерб составил шесть миллионов рублей.
Сотрудники уголовного розыска на Грайвороновской улице задержали одного из подозреваемых — 28-летнего приезжего мужчину. У него изъята часть похищенных денег в размере трех миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".
Российские рубли и американские доллары
22 декабря, 10:54
У безработного москвича украли сумку c почти десятью миллионами рублей
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