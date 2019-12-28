Эксперты рассказали, как выбирать мандарины

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Специалисты Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Специалисты Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия дали рекомендации по выбору мандаринов

Прежде всего они советуют обратить внимание на форму и цвет плодов. Они должны быть оранжевого или оранжево-красного цвета, без черных пятен. По запаху качество мандаринов определить нельзя.

Если фрукт проминается пальцем, то покупать не стоит — он может быть гнилым.

Показателем качества нельзя считать и листочки на мандаринах.

Эксперты также посоветовали выбирать мандарины по сорту, вкус которого больше всего нравится. Среди самых распространенных — тенжерины, клементины, минеолы и сатсума.