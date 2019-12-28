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Эксперты рассказали, как выбирать мандарины
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РИА Новости

Эксперты рассказали, как выбирать мандарины

13:38 28.12.2019 (обновлено: 14:40 28.12.2019)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПрилавок с мандаринами
Прилавок с мандаринами
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Прилавок с мандаринами . Архивное фото
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Специалисты Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия дали рекомендации по выбору мандаринов.
Прежде всего они советуют обратить внимание на форму и цвет плодов. Они должны быть оранжевого или оранжево-красного цвета, без черных пятен. По запаху качество мандаринов определить нельзя.
Если фрукт проминается пальцем, то покупать не стоит — он может быть гнилым.
Показателем качества нельзя считать и листочки на мандаринах.
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Эксперты также посоветовали выбирать мандарины по сорту, вкус которого больше всего нравится. Среди самых распространенных — тенжерины, клементины, минеолы и сатсума.
Хранить фрукты можно до четырех недель при температуре от трех до восьми градусов по Цельсию.
Мандарины
9 ноября, 09:52
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МандариныНовый ГодМоскваРоссияОбщество
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