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Новое оружие России
2019-12-28T13:36+0300
https://ria.ru/20191228/1562972223.html
В России начали строительство элементов бомбардировщика ПАК ДА
https://cdn24.img.ria.ru/images/152976/67/1529766775_0:0:1281:720_1036x0_80_0_0_3541805b3975c7296aaf32d8de5fb85a.jpg
РИА Новости

В России начали строительство элементов бомбардировщика ПАК ДА

13:36 28.12.2019
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© Фото : Минобороны РоссииЭскиз перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА, или "Изделие 80")
Эскиз перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА, или Изделие 80)
© Фото : Минобороны России
Эскиз перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА, или "Изделие 80") . Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Строительство отдельных элементов перспективного авиационного комплекса Дальней авиации (ПАК ДА) началось в России, заявил в интервью газете "Красная звезда" замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.
"Теперь о ПАК ДА. Все работы укладываются в заданные сроки. На сегодняшний день утверждён эскизный проект будущего самолёта. Сейчас в ПАО "Туполев" ведётся разработка рабочей конструкторской документации, а также начато создание деталей и составных частей для опытных образцов самолёта", - сказал он.
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Новое оружие РоссииАлексей КриворучкоРоссияБезопасность
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