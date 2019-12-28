В России начали строительство элементов бомбардировщика ПАК ДА

"Теперь о ПАК ДА. Все работы укладываются в заданные сроки. На сегодняшний день утверждён эскизный проект будущего самолёта. Сейчас в ПАО "Туполев" ведётся разработка рабочей конструкторской документации, а также начато создание деталей и составных частей для опытных образцов самолёта", - сказал он.