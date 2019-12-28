Военные рассказали об испытаниях новейших вооружений для артиллерии

"Завершены предварительные испытания перспективного зенитного артиллерийского комплекса 2С38 "Деривация-ПВО" и самоходной артиллерийской установки 2С35 "Коалиция-СВ". В следующем году мы ожидаем завершения всех видов испытаний и присвоения литеры "О1" перспективной тяжёлой огнемётной системе "Тосочка", - сказал он в интервью газете "Красная звезда".