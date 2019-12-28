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Новое оружие России
2019-12-28T13:36+0300
https://ria.ru/20191228/1562972201.html
Военные рассказали об испытаниях новейших вооружений для артиллерии
https://cdn25.img.ria.ru/images/141626/19/1416261990_0:167:3049:1882_1036x0_80_0_0_8a8c55104b16382286d73128e3fc380b.jpg
РИА Новости

Военные рассказали об испытаниях новейших вооружений для артиллерии

13:36 28.12.2019
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© РИА Новости / Фотохост-агентство / Перейти в фотобанкСамоходные артиллерийские установки (САУ) "Коалиция-СВ"
Самоходные артиллерийские установки (САУ) Коалиция-СВ
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в фотобанк
Самоходные артиллерийские установки (САУ) "Коалиция-СВ". Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Завершены предварительные испытания перспективного зенитного комплекса "Деривация-ПВО" и САУ "Коалиция-СВ", заявил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.
"Завершены предварительные испытания перспективного зенитного артиллерийского комплекса 2С38 "Деривация-ПВО" и самоходной артиллерийской установки 2С35 "Коалиция-СВ". В следующем году мы ожидаем завершения всех видов испытаний и присвоения литеры "О1" перспективной тяжёлой огнемётной системе "Тосочка", - сказал он в интервью газете "Красная звезда".
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Новое оружие РоссииКоалиция-СВАлексей КриворучкоМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияБезопасность
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