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Bloomberg: состояние богатейших людей мира за год выросло на четверть
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РИА Новости

Bloomberg: состояние богатейших людей мира за год выросло на четверть

13:32 28.12.2019 (обновлено: 15:15 28.12.2019)
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© РИА Новости / Михаил Кутузов / Перейти в фотобанкДоллары США
Доллары США
© РИА Новости / Михаил Кутузов
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Доллары США. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. В этом году совокупное состояние 500 богатейших людей мира увеличилось на 25 процентов, или на 1,2 триллиона долларов. Об этом сообщает Bloomberg.
Согласно ежегодному "индексу миллиардеров" (Bloomberg Billionaires Index), их состояние в целом оценивается в 5,9 триллиона долларов.
Лидером в этом году стал Бернар Арно, глава французской LVMH (Moet Hennessy — Louis Vuitton), владеющей торговыми марками Christian Dior, Louis Vuitton и Givenchy. По данным Bloomberg, его состояние за год увеличилось на 36,5 миллиардов долларов. При этом Арно занимает только третью строчку в списке самых богатых людей мира.
На первом месте по-прежнему остается глава Amazon Джефф Безос, хотя он потерял девять миллиардов в результате бракоразводного процесса. На этой неделе акции онлайн-ретейлера выросли после того, как компания сообщила о рекордных продажах в праздничный период.
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