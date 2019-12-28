Bloomberg: состояние богатейших людей мира за год выросло на четверть

Согласно ежегодному "индексу миллиардеров" (Bloomberg Billionaires Index), их состояние в целом оценивается в 5,9 триллиона долларов.
Лидером в этом году стал Бернар Арно, глава французской LVMH (Moet Hennessy — Louis Vuitton), владеющей торговыми марками Christian Dior, Louis Vuitton и Givenchy. По данным Bloomberg, его состояние за год увеличилось на 36,5 миллиардов долларов. При этом Арно занимает только третью строчку в списке самых богатых людей мира.
На первом месте по-прежнему остается глава Amazon Джефф Безос, хотя он потерял девять миллиардов в результате бракоразводного процесса. На этой неделе акции онлайн-ретейлера выросли после того, как компания сообщила о рекордных продажах в праздничный период.