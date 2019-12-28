Силовики подводят бронетехнику к участкам отвода сил, заявили в ЛНР

В ведомстве уточнили, что украинские силовики продолжают размещать вооружение и военную технику в жилых районах подконтрольных населенных пунктах, "что создает угрозу жизни мирных жителей". В Народной милиции ЛНР уточнили, что бронетехника ВС Украины зафиксирована также в подконтрольных Киеву Войтово, Счастье и Лобочево у линии соприкосновения в Донбассе.

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на устранении нарушений, зафиксированных миссией ОБСЕ. Однако украинские националисты в Золотом выступили против. Несмотря на это, 29 октября украинские силовики и Народная милиция ЛНР приступили к отводу сил в Золотом. Двадцать шестого ноября ЛНР завершила все мероприятия в рамках разведения сил и средств на участке у Золотого.