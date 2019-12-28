Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-28T13:30+0300
https://ria.ru/20191228/1562972079.html
Силовики подводят бронетехнику к участкам отвода сил, заявили в ЛНР
https://cdn24.img.ria.ru/images/153351/56/1533515629_0:271:5000:3084_1036x0_80_0_0_d94619850d98fff0f700b661b0ddcc8a.jpg
РИА Новости

Силовики подводят бронетехнику к участкам отвода сил, заявили в ЛНР

13:30 28.12.2019
710
© AP PhotoБронетехника ВСУ на востоке Украины
Бронетехника ВСУ на востоке Украины
© AP Photo
Бронетехника ВСУ на востоке Украины. Архивное фото
ЛУГАНСК, 28 дек - РИА Новости. Украинские силовики размещают технику вблизи участков разведения сил и средств в населенных пунктах Золотое и Станица Луганская в Донбассе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.
Ранее в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР заявляли, что украинские силовики размещают вооружение и технику в жилых районов подконтрольных Киеву населенных пунктов в Донбассе.
Украинский военный на боевой позиции в Донецкой области
25 декабря, 11:02
Силовики разместили зенитные установки в Донбассе, заявили в ЛНР
"Отмечается нахождение в населенном пункте Золотое двух БМП, накрытых камуфляжной сеткой, и одного бронетранспортера. В населенном пункте Станица Луганская - один БТР", - сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.
В ведомстве уточнили, что украинские силовики продолжают размещать вооружение и военную технику в жилых районах подконтрольных населенных пунктах, "что создает угрозу жизни мирных жителей". В Народной милиции ЛНР уточнили, что бронетехника ВС Украины зафиксирована также в подконтрольных Киеву Войтово, Счастье и Лобочево у линии соприкосновения в Донбассе.
Военнослужащий ВСУ рядом с линией соприкосновения
22 декабря, 13:42
В Донбассе силовики и националисты устроили перестрелку, заявили в ЛНР
"Данная информация также подтверждается отчетом СММ ОБСЕ", - уточнили в Народной милиции.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на устранении нарушений, зафиксированных миссией ОБСЕ. Однако украинские националисты в Золотом выступили против. Несмотря на это, 29 октября украинские силовики и Народная милиция ЛНР приступили к отводу сил в Золотом. Двадцать шестого ноября ЛНР завершила все мероприятия в рамках разведения сил и средств на участке у Золотого.
0001180
Обсудить 1
Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
Рекомендуем
Крушение пассажирского самолета в Казахстане
Пассажир разбившегося в Алма-Ате лайнера рассказал о моменте крушения
Иван Охлобыстин
Охлобыстин резко ответил на призыв Водонаевой не рожать "рабов"
Украинская военная техника возле линии соприкосновения в Катериновке, Луганская область
В ЛНР призвали жителей не допускать размещение техники ВСУ у домов
Танк Т-62 в Сирии
Удар американской противотанковой ракеты по Т-62 попал на видео
Тень летящего самолета
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом
Президент России Владимир Путин
Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина о дипломате
Запуск баллистической ракеты у побережья Калифорнии
Российская система обнаружила 64 старта баллистических ракет
Во время обмена пленными между самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и Киевом
Обмен пленными с Киевом пройдет 29 декабря, сообщили в ДНР
Глава Чешской Республики Милош Земан на Российско-чешском деловом форуме в Екатеринбурге. 24 ноября 2017
Земан обдумывает отказ от визита в Москву на парад Победы
Сцена шоу Голос
Меладзе и зрители "раздавили" критикой Шнурова на шоу "Голос"
Побережье острова Итуруп
Туристку из Японии возмутило приветствие жителей острова Итуруп
Ученые в лаборатории
Таблеткой от сердца вылечили рак. Самые неожиданные открытия 2019 года
Сотрудник МЧС России
При пожаре в жилом доме в Москве погибли два человека
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на заседании НАТО в Анкаре
Эрдоган учит американцев терпеть Путина. И с ним ничего нельзя сделать
Тактические учения сторожевого корабля Балтийского флота Ярослав Мудрый
Безопасность Персидского залива: США снова не поспевают за Россией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:37МИД заявил, что Уилан затягивает ознакомление с материалами дела
19:33Путин продлил особенности определения тарифов на газ в Крыму
19:25Путин подписал закон о "цифровом нотариате"
19:20В России ответили на претензии Польши из-за слов Путина
19:20Эксперт оценил планы ускорить российские гиперзвуковые вооружения
19:16Зеленский внес на замену законопроект о децентрализации власти
19:06В ДНР надеются на соблюдение Киевом перемирия в Донбассе
18:55В ЛНР заявили, что выполнили все условия для обмена пленными с Киевом
18:41Путин подписал закон о единых условиях электронной записи в детсады
18:40Корреспондент RT пострадала в ходе освещения протестов в Париже
18:36Прокурор подтвердил наличие экс-беркутовцев в списках на обмен
18:24Пассажиры самолета, севшего в Екатеринбурге, вылетели в Симферополь
18:20Неизвестный напал на АЗС в уральском городе
18:20Иностранным пилотам разрешили управлять экспериментальными самолетами
18:12В Москве открылась выставка молодых художников о разных культурах мира
18:09В Красноярском крае двое детей и двое взрослых погибли при пожаре
18:05Путин подписал закон о создании системы правовой статистики
18:02В России ужесточили контроль за оборотом медицинского спирта
18:01В Татарстане пожарные исполнили желание шестилетнего мальчика
17:56Путин сохранил тарифы на соцcтрахование от несчастных случаев
Лента новостейМолния