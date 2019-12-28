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Новое оружие России
2019-12-28T16:17+0300
https://ria.ru/20191228/1562971958.html
Скорость российских гиперзвуковых ракет увеличат до десяти махов
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РИА Новости

Скорость российских гиперзвуковых ракет увеличат до десяти махов

13:23 28.12.2019 (обновлено: 16:17 28.12.2019)
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© Минобороны РФИспытание авиационного ракетного комплекса "Кинжал"
Испытание авиационного ракетного комплекса Кинжал
© Минобороны РФ
Испытание авиационного ракетного комплекса "Кинжал" . Архивное фото
МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Российские оружейники планируют увеличить максимальную скорость гиперзвуковых ракет "Кинжал" и "Циркон" до более чем десяти махов (скоростей звука), заявил замминистра обороны Алексей Криворучко.
"Образцы гиперзвукового вооружения создаются для применения как с воздушных (комплекс "Кинжал"), так и с наземных и морских ("Циркон") носителей. Продолжается отработка критических технологий, обеспечивающих увеличение скорости полёта (более 10М на траектории), дальности, точности наведения", - сказал он в интервью газете "Красная звезда".
Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что новая корабельная ракета "Циркон" будет иметь скорость девять махов, а также о том, что будет создана её наземная версия.
"Кинжал" и другие новейшие системы российского оружия были представлены президентом России Владимиром Путиным 1 марта 2018 года в послании Федеральному собранию. По его словам, гиперзвуковая ракета гарантировано преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на дальность до 2 тысяч километров ядерные и обычные боезаряды.
Позднее стало известно, что новыми ракетами оснастят модернизированные истребители-перехватчики МиГ-31К. В начале 2019 года сообщалось, что летчики провели пуски этих ракет и поразили цели на расстоянии тысячи километров.
"Цирконом" планируется вооружать надводные и подводные корабли. В перспективе его получат модернизируемые для Тихоокеанского флота (ТОФ) большой противолодочный корабль проекта 1155 "Маршал Шапошников" и многоцелевая атомная подлодка проекта 949А ("Антей ") "Иркутск", также модернизируемая до уровня 949АМ АПЛ "Иркутск".
Верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства обороны
24 декабря, 15:12
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2601010116
Обсудить 71
Новое оружие РоссииЦирконРакетный комплекс "Кинжал"Алексей КриворучкоМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияБезопасность
Популярные комментарии
на китайской электронике полетит.
28 декабря, 14:21
ooleg3621
421110152
Может лучше "Уральские авиалинии" подлатаем, а?
28 декабря, 14:41
Ири на
52500046
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