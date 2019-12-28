Скорость российских гиперзвуковых ракет увеличат до десяти махов

МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Российские оружейники планируют увеличить максимальную скорость гиперзвуковых ракет " Российские оружейники планируют увеличить максимальную скорость гиперзвуковых ракет " Кинжал " и " Циркон " до более чем десяти махов (скоростей звука), заявил замминистра обороны Алексей Криворучко

"Образцы гиперзвукового вооружения создаются для применения как с воздушных (комплекс "Кинжал"), так и с наземных и морских ("Циркон") носителей. Продолжается отработка критических технологий, обеспечивающих увеличение скорости полёта (более 10М на траектории), дальности, точности наведения", - сказал он в интервью газете "Красная звезда"

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что новая корабельная ракета "Циркон" будет иметь скорость девять махов, а также о том, что будет создана её наземная версия.

"Кинжал" и другие новейшие системы российского оружия были представлены президентом России Владимиром Путиным 1 марта 2018 года в послании Федеральному собранию. По его словам, гиперзвуковая ракета гарантировано преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на дальность до 2 тысяч километров ядерные и обычные боезаряды.

Позднее стало известно, что новыми ракетами оснастят модернизированные истребители-перехватчики МиГ-31К. В начале 2019 года сообщалось, что летчики провели пуски этих ракет и поразили цели на расстоянии тысячи километров.