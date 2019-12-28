Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Новое оружие России
Новое оружие России
2019-12-28T13:05+0300
https://ria.ru/20191228/1562971638.html
Военные планируют разместить лазерный комплекс "Пересвет" на самолете
https://cdn23.img.ria.ru/images/152492/60/1524926005_7:0:1906:1068_1036x0_80_0_0_ea37cc2c988661a1270206566f190163.png
РИА Новости

Военные планируют разместить лазерный комплекс "Пересвет" на самолете

13:05 28.12.2019
848
© Минобороны РФБоевой лазерный комплекс "Пересвет"
Боевой лазерный комплекс Пересвет
© Минобороны РФ
Боевой лазерный комплекс "Пересвет". Архивное фото
МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Лазерный комплекс "Пересвет" планируется разместить на самолете, также в будущем будет увеличена его мощность, заявил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.
"Мы также ведём работы по наращиванию мощности комплекса "Пересвет". В ближайшие годы предусматривается его размещение на авиационном носителе", - сказал он в интервью газете "Красная звезда".
Ранее президент России Владимир Путин в послании к Федеральному собранию объявил о новейших видах российского стратегического вооружения, среди которых был боевой лазер "Пересвет". Позднее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что установки комплекса "Пересвет" с 1 декабря 2018 года заступили на опытно-боевое дежурство.
Как отмечал начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, комплекс с декабря текущего года используется для прикрытия передвижных российских ракетных комплексов.
Верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства обороны
24 декабря, 15:12
Путин заявил, что гиперзвуковое оружие есть только у России
7011101
Обсудить 0
Новое оружие РоссииАлексей Криворучко (судья)Лазерный комплекс "Пересвет"Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияБезопасность
Рекомендуем
Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко
Система "Тосочка" будет готова к серийному производству в 2020 году
Танки Т-14 Армата
В России завершились предварительные испытания танка Т-14 "Армата"
Пуск крылатой ракеты Оникс на Чукотке
В России завершились испытания корабельного комплекса "Оникс"
Испытание авиационного ракетного комплекса Кинжал
Скорость российских гиперзвуковых ракет увеличат до десяти махов
Пусковая установка зенитной ракетной системы С-350 Витязь
Минобороны заключило контракт на поставку С-350 "Витязь" до 2027 года
Танк Т-90М
Испытания нового танка Т-90М "Прорыв" завершатся до конца 2019 года
Запуск баллистической ракеты у побережья Калифорнии
Российская система обнаружила 64 старта баллистических ракет
Эскиз перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА, или Изделие 80)
В России начали строительство элементов бомбардировщика ПАК ДА
Российские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
В Минобороны рассказали о поставках Су-57 в ВКС
Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко на заседании коллегии Министерства обороны РФ в Москве. 28 ноября 2018
РВСН до 2025 года получат новейший подвижный комплекс ракет "Сирена-М"
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА)
Военные сообщили о работе над лазерным комплексом для уничтожения БПЛА
Крушение пассажирского самолета в Казахстане
Пассажир разбившегося в Алма-Ате лайнера рассказал о моменте крушения
Иван Охлобыстин
Охлобыстин резко ответил на призыв Водонаевой не рожать "рабов"
Здание министерства обороны РФ
Минобороны закупит всю линейку бронемашин на платформе "Тайфун"
Заместитель министра обороны Алексей Криворучко
В Минобороны обозначили сроки предварительных испытаний С-500
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:37МИД заявил, что Уилан затягивает ознакомление с материалами дела
19:33Путин продлил особенности определения тарифов на газ в Крыму
19:25Путин подписал закон о "цифровом нотариате"
19:20В России ответили на претензии Польши из-за слов Путина
19:20Эксперт оценил планы ускорить российские гиперзвуковые вооружения
19:16Зеленский внес на замену законопроект о децентрализации власти
19:06В ДНР надеются на соблюдение Киевом перемирия в Донбассе
18:55В ЛНР заявили, что выполнили все условия для обмена пленными с Киевом
18:41Путин подписал закон о единых условиях электронной записи в детсады
18:40Корреспондент RT пострадала в ходе освещения протестов в Париже
18:36Прокурор подтвердил наличие экс-беркутовцев в списках на обмен
18:24Пассажиры самолета, севшего в Екатеринбурге, вылетели в Симферополь
18:20Неизвестный напал на АЗС в уральском городе
18:20Иностранным пилотам разрешили управлять экспериментальными самолетами
18:12В Москве открылась выставка молодых художников о разных культурах мира
18:09В Красноярском крае двое детей и двое взрослых погибли при пожаре
18:05Путин подписал закон о создании системы правовой статистики
18:02В России ужесточили контроль за оборотом медицинского спирта
18:01В Татарстане пожарные исполнили желание шестилетнего мальчика
17:56Путин сохранил тарифы на соцcтрахование от несчастных случаев
Лента новостейМолния