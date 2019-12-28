Военные планируют разместить лазерный комплекс "Пересвет" на самолете

МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Лазерный комплекс "Пересвет" планируется разместить на самолете, также в будущем будет увеличена его мощность, заявил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.
"Мы также ведём работы по наращиванию мощности комплекса "Пересвет". В ближайшие годы предусматривается его размещение на авиационном носителе", - сказал он в интервью газете "Красная звезда".
Ранее президент России Владимир Путин в послании к Федеральному собранию объявил о новейших видах российского стратегического вооружения, среди которых был боевой лазер "Пересвет". Позднее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что установки комплекса "Пересвет" с 1 декабря 2018 года заступили на опытно-боевое дежурство.
Как отмечал начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, комплекс с декабря текущего года используется для прикрытия передвижных российских ракетных комплексов.
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