В России завершились предварительные испытания танка Т-14 "Армата"

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Завершены предварительные испытания танка Т-14 и боевой машины пехоты Т-15 на платформе "Армата", заявил заместитель министра обороны Алексей Криворучко.
"Завершены предварительные испытания танка Т-14 и боевой машины пехоты Т-15 на базе унифицированной межвидовой тяжёлой гусеничной платформы с задним и передним расположением моторно-трансмиссионного отделения. В ближайшие месяц-два мы ожидаем получить первую партию из пяти машин, которые также подключим к госиспытаниям для их скорейшего завершения", - сказал он в интервью газете "Красная звезда".
3 мая 2017, 11:57Танк Т-14 "Армата"
Криворучко отметил, что работы по доводке новейших образцов бронетанковой техники и вооружения несколько затянулись, но в уходящем году успешно завершены предварительные и государственные испытания целой линейки новой техники.