Минобороны заключило контракт на поставку С-350 "Витязь" до 2027 года

По его словам, в июле уходящего года в полном объёме и с положительными результатами завершены государственные испытания зенитной ракетной системы С-350 ("Витязь-ПВО") с присвоением литеры "O1", а в настоящий момент первый серийный образец ЗРС С-350 передается в войска.