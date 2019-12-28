Минобороны заключило контракт на поставку С-350 "Витязь" до 2027 года

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Минобороны заключило контракт на поставку новейших систем ПВО С-350 "Витязь" до 2027 года, заявил заместитель министра обороны Алексей Криворучко.
"Государственной программой вооружения предусмотрена поставка систем "Витязь-ПВО" до 2027 года. В следующем году планируется начало предварительных испытаний зенитной ракетной системы С-500, первый серийный образец которой запланирован к поставке в 2025 году", - сказал он в интервью газете "Красная звезда".
По его словам, в июле уходящего года в полном объёме и с положительными результатами завершены государственные испытания зенитной ракетной системы С-350 ("Витязь-ПВО") с присвоением литеры "O1", а в настоящий момент первый серийный образец ЗРС С-350 передается в войска.