В России завершились испытания корабельного комплекса "Оникс"

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Завершены испытания корабельного ракетного комплекса нового поколения "Оникс", заявил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.
"Завершены испытания комплекса ракетного вооружения "Оникс", идущего на смену противокорабельным ракетным комплексам предыдущего поколения. Ведётся плановая работа по оснащению данным комплексом строящихся и модернизируемых кораблей и подводных лодок, что позволит им решать задачи борьбы с корабельными группировками вероятного противника в ближней и дальней морской зонах на уровне современных требований, предъявляемых к средствам вооружённой борьбы на море", - сказал он в интервью газете "Красная звезда".