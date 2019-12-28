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Новое оружие России
2019-12-28T12:47+0300
https://ria.ru/20191228/1562971265.html
В России завершились испытания корабельного комплекса "Оникс"
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РИА Новости

В России завершились испытания корабельного комплекса "Оникс"

12:47 28.12.2019
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПуск крылатой ракеты "Оникс" на Чукотке
Пуск крылатой ракеты Оникс на Чукотке
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Пуск крылатой ракеты "Оникс" на Чукотке. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Завершены испытания корабельного ракетного комплекса нового поколения "Оникс", заявил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.
"Завершены испытания комплекса ракетного вооружения "Оникс", идущего на смену противокорабельным ракетным комплексам предыдущего поколения. Ведётся плановая работа по оснащению данным комплексом строящихся и модернизируемых кораблей и подводных лодок, что позволит им решать задачи борьбы с корабельными группировками вероятного противника в ближней и дальней морской зонах на уровне современных требований, предъявляемых к средствам вооружённой борьбы на море", - сказал он в интервью газете "Красная звезда".
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Новое оружие РоссииОниксАлексей КриворучкоМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияБезопасность
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