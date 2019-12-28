В Минобороны рассказали о поставках Су-57 в ВКС

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Истребитель пятого поколения Су-57 будет поставляться в ВКС России с двигателем первого этапа до середины 2020-х годов, заявил заместитель министра обороны Алексей Криворучко.
"Отмечу, что Су-57 будет поступать в войска в два этапа. Первые самолёты будут закуплены с двигателями 4-го поколения, поставки которых спланированы до середины 2020 годов. А по завершении мероприятий по его испытанию с двигателем на втором этапе уже начнутся поставки с силовыми установками 5-го поколения, имеющими повышенную топливную эффективность и меньшую стоимость жизненного цикла", - сказал он в интервью газете "Красная звезда".