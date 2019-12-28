В Минобороны обозначили сроки предварительных испытаний С-500

МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Предварительные испытания перспективной системы ПВО С-500 начнутся в следующем году, заявил заместитель министра обороны Алексей Криворучко.
"В следующем году планируется начало предварительных испытаний зенитной ракетной системы С-500, первый серийный образец которой запланирован к поставке в 2025 году", — сказал он в интервью газете "Красная звезда".
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Система С-500 "Прометей" относится к новому поколению зенитных ракетных комплексов "земля — воздух". Их производство началось в июне. Радиус поражения — 600 километров.
Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны и способна перехватывать баллистические ракеты, а также поражать аэродинамические цели и крылатые ракеты.
По характеристикам С-500 будет значительно превосходить стоящий на вооружении ЗРК С-400, а также его американского конкурента Patriot Advanced Capability-3.