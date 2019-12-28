Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-28T14:23+0300
https://ria.ru/20191228/1562971129.html
В Минобороны обозначили сроки предварительных испытаний С-500
https://cdn25.img.ria.ru/images/107006/25/1070062544_0:38:720:443_1036x0_80_0_0_5bde54924e9fba0bb55898bbc067bc30.jpg
РИА Новости

В Минобороны обозначили сроки предварительных испытаний С-500

12:41 28.12.2019 (обновлено: 14:23 28.12.2019)
1367
© Фото : пресс-служба концерна "Калашников"Заместитель министра обороны Алексей Криворучко
Заместитель министра обороны Алексей Криворучко
© Фото : пресс-служба концерна "Калашников"
Заместитель министра обороны Алексей Криворучко. Архивное фото
МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Предварительные испытания перспективной системы ПВО С-500 начнутся в следующем году, заявил заместитель министра обороны Алексей Криворучко.

"В следующем году планируется начало предварительных испытаний зенитной ракетной системы С-500, первый серийный образец которой запланирован к поставке в 2025 году", — сказал он в интервью газете "Красная звезда".

Министр обороны России Сергей Шойгу выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства обороны
24 декабря, 15:02
ВС получат четыре полка С-400 в 2020 году, заявил Шойгу
Система С-500 "Прометей" относится к новому поколению зенитных ракетных комплексов "земля — воздух". Их производство началось в июне. Радиус поражения — 600 километров.
Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны и способна перехватывать баллистические ракеты, а также поражать аэродинамические цели и крылатые ракеты.
По характеристикам С-500 будет значительно превосходить стоящий на вооружении ЗРК С-400, а также его американского конкурента Patriot Advanced Capability-3.
7901030
Обсудить 0
Алексей Криворучко (судья)Алексей КриворучкоКрасная звездаБезопасность
Рекомендуем
Российские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
В Минобороны рассказали о поставках Су-57 в ВКС
Пуск крылатой ракеты Оникс на Чукотке
В России завершились испытания корабельного комплекса "Оникс"
Испытание авиационного ракетного комплекса Кинжал
Скорость российских гиперзвуковых ракет увеличат до десяти махов
Танк Т-90М
Испытания нового танка Т-90М "Прорыв" завершатся до конца 2019 года
Боевой лазерный комплекс Пересвет
Военные планируют разместить лазерный комплекс "Пересвет" на самолете
Танки Т-14 Армата
В России завершились предварительные испытания танка Т-14 "Армата"
Пусковая установка зенитной ракетной системы С-350 Витязь
Минобороны заключило контракт на поставку С-350 "Витязь" до 2027 года
Подводная лодка Юрий Долгорукий проекта Борей
В Минобороны рассказали о планах на строительство атомных подлодок
Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко
Система "Тосочка" будет готова к серийному производству в 2020 году
Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко на заседании коллегии Министерства обороны РФ в Москве. 28 ноября 2018
РВСН до 2025 года получат новейший подвижный комплекс ракет "Сирена-М"
Стоп-кадр из видео Минобороны о ракетном комплексе стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком
В России начали серийное производство комплекса с блоком "Авангард"
Эскиз перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА, или Изделие 80)
В России начали строительство элементов бомбардировщика ПАК ДА
Транспортно-пусковой контейнер комплекса РС-24 Ярс
Минобороны заключит новый контракт на изготовление комплексов "Ярс"
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА)
Военные сообщили о работе над лазерным комплексом для уничтожения БПЛА
Самоходные артиллерийские установки (САУ) Коалиция-СВ
Военные рассказали об испытаниях новейших вооружений для артиллерии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:37МИД заявил, что Уилан затягивает ознакомление с материалами дела
19:33Путин продлил особенности определения тарифов на газ в Крыму
19:25Путин подписал закон о "цифровом нотариате"
19:20В России ответили на претензии Польши из-за слов Путина
19:20Эксперт оценил планы ускорить российские гиперзвуковые вооружения
19:16Зеленский внес на замену законопроект о децентрализации власти
19:06В ДНР надеются на соблюдение Киевом перемирия в Донбассе
18:55В ЛНР заявили, что выполнили все условия для обмена пленными с Киевом
18:41Путин подписал закон о единых условиях электронной записи в детсады
18:40Корреспондент RT пострадала в ходе освещения протестов в Париже
18:36Прокурор подтвердил наличие экс-беркутовцев в списках на обмен
18:24Пассажиры самолета, севшего в Екатеринбурге, вылетели в Симферополь
18:20Неизвестный напал на АЗС в уральском городе
18:20Иностранным пилотам разрешили управлять экспериментальными самолетами
18:12В Москве открылась выставка молодых художников о разных культурах мира
18:09В Красноярском крае двое детей и двое взрослых погибли при пожаре
18:05Путин подписал закон о создании системы правовой статистики
18:02В России ужесточили контроль за оборотом медицинского спирта
18:01В Татарстане пожарные исполнили желание шестилетнего мальчика
17:56Путин сохранил тарифы на соцcтрахование от несчастных случаев
Лента новостейМолния